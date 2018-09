Juanma Lillo entrenará al Vissel Kobe de Iniesta

Lillo, de 52 años, hasta diciembre pasado a cargo del equipo colombiano Atlético Nacional, reemplazará a Takayuki Yoshida en una fecha no precisada. A la espera que se produzca el relevo, el equipo en el que milita Iniesta estará dirigido provisionalmente por Kentaro Hayashi.

Juanma Lillo fue presentado hoy mismo ante los periodistas en una rueda de prensa en la ciudad de Kobe, acompañado por el presidente del club, Hiroshi Mikitani. En declaraciones reproducidas por la agencia local Kyodo, el entrenador español dijo que esperaba poder contribuir al trabajo que desempeñan los jugadores.

"Los jugadores tienen mayor importancia que un director técnico, no al revés", afirmó el nuevo entrenador del club nipón. Lillo señaló también que había aceptado la oferta sin mucho debate. "El equipo tendrá las condiciones necesarias para que pueda desarrollar mi estilo de fútbol", agregó.

El Vissel Kobe ha perdido sus tres últimos partidos

Por su parte, Mikitani reconoció en la rueda de prensa que el club está atravesando una "dura situación", pero señaló que han posibilidades de que pueda mejorar. "Hemos encontrado a un director técnico que tiene mucha experiencia e inteligencia", agregó.

El conjunto de la ciudad de Kobe ocupa el octavo lugar en la principal liga del fútbol japonés, integrada por dieciocho equipos. En la actual temporada, el Vissel Kobe ha tenido diez victorias, otras diez derrotas y seis empates.

Lillo se unirá al conjunto en el que debutó Iniesta el pasado 22 de julio, lo que le convirtió en un fichaje clave del club nipón para intentar remontar la mala racha que ya atravesaba desde entonces.

Entre las funciones que ha tenido Lillo se encuentra el puesto de entrenador asistente de la selección chilena.

La confianza de Iniesta

El centrocampista español declaró el día de su presentación que tenía plena confianza en el proyecto: "Es un día muy importante para mí, un desafío en mi carrera. Confío en este proyecto. Japón es un país maravilloso. Vengo a jugar y a trabajar con mis compañeros. Recibí varias ofertas de otros clubes, pero me decidí por el Vissel Kobe porque el proyecto que me presentaron me pareció muy interesante. Y me demostraron su confianza. Además, Japón es un país maravilloso y su cultura también. Me gustaría disfrutar de mi vida en Japón".