Mads Pedersen impone su dominio desde la fuga en Foix y vuelve a ganar en el Tour de Francia tres años después

El ciclista danés se aprovechó de la espectacular gestión de Lidl-Trek y acabó ganando una etapa en la que Pogacar le cedió el maillot amarillo a Traeen.

Mads Pedersen se ha llevado la victoria en Foix en una etapa que ha gestionado a la perfección el equipo Lidl-Trek, que se ha desquitado tras la mala suerte de Skjelmose en la crono por equipos. El danés se impuso en la cuarta etapa con final en Foix al término de una larga escapada en la que superó a Quinn Simmons y a Raúl García Pierna.

Los ataques arrancaron con dureza desde el kilómetro cero y costó una eternidad consolidar la escapada. Fueron necesarios numerosos intentos hasta que 34 corredores lograron abrir hueco, con nombres de primer nivel como Pedersen, Girmay, Matthews o Vauquelin.

La representación española fue protagonista desde el principio: Pablo Castrillo, Raúl García Pierna y Nelson Oliveira por parte de Movistar, además de Alex Molenaar y Joel Nicolau defendiendo los colores de Caja Rural.

🚀 Pedersen aborta el 𝑪𝒉𝒖𝒑𝒊𝒏𝒂𝒛𝒐 de Movistar



El danés, incontestable desde una fuga en la que Pablo Castrillo y Raúl García Pierna se vaciaron en busca de la victoria en el día de San Fermín.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/HHoYM6QtP0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 7, 2026

Con Pogačar vestido de amarillo y Vingegaard atento a cada movimiento, el pelotón optó por conceder margen. Ni UAE Team Emirates aceleró el ritmo ni Visma respondió, permitiendo que la ventaja creciera hasta rozar los siete minutos.

En Quillan, el sprint intermedio dejó a Girmay y Philipsen sumando puntos para la clasificación por puntos, mientras Pedersen reforzaba su candidatura al maillot verde.

La ascensión al Col de Coudons marcó el primer gran filtro. El ritmo impuesto por Jan Tratnik y Mathias Vacek deshizo la armonía de la fuga: lo que hasta entonces había sido un grupo compacto se convirtió en una sucesión de ataques y vigilancias.

Movistar decidió no esperar al desenlace. Oliveira endureció la marcha, Castrillo pasó al ataque y García Pierna respondió con determinación. El objetivo era claro: no conformarse con ser meros acompañantes.

Traeen, nuevo líder

En Montségur volvió a moverse Castrillo, esta vez junto a Marco Frigo y García Pierna. A ellos se unió Torstein Traeen, que ya empezaba a saborear el maillot amarillo virtual.

Mientras tanto, Pedersen seguía resistiendo, perfectamente arropado por Simmons y Vacek. Esa superioridad numérica condicionaba al resto de escapados: si el danés llegaba con opciones al final, sería el gran favorito para llevarse la victoria.

A falta de 24 kilómetros para la meta, la selección era definitiva. Solo diez corredores permanecían en cabeza: Debruyne, Træen, Frigo, Castrillo, García Pierna, Sean Quinn, Vauquelin, Pedersen, Simmons y Vacek.

💛 Con el maillot amarillo en cámara, llega el cambio de turno en la cabina de Eurosport



🎙️ Con @javierares y Juan Antonio Flecha en esta 4ª etapa, pero sin @albertocontador al que mandamos un abrazo#TDF2026 | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/b9iMX4dOWo — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 7, 2026

Por detrás, el resto asumió que la victoria ya no estaba a su alcance. Simmons y Vacek continuaban trabajando para Pedersen, Vauquelin administraba sus fuerzas y Træen seguía pendiente de un maillot amarillo que cada vez parecía más cercano.

Con los últimos 15 kilómetros por delante, Foix permanecía oculta tras las curvas, aunque el desenlace ya se intuía. Pedersen era el más fuerte y también el que mejor interpretó el caos del final.

Esperó al instante preciso para lanzar un demarraje seco e irrespondible que le devolvió a lo más alto del Tour de Francia tres años después. Los últimos intentos de Castrillo y Frigo no bastaron para romper el impecable control del Lidl-Trek, que gestionó el desenlace con absoluta sangre fría.

Raúl García Pierna, brillante en el tramo decisivo, selló una valiosa tercera posición en una etapa que prometía incertidumbre y terminó confirmando que este Tour está al rojo vivo, y no solo por las altas temperaturas.