Movistar Team se vuelve a quedar a las puertas de la victoria en el Giro: Valgren remata la fuga en Andalo

Otro día 'al palo' de Movistar Team. El equipo español volvió a ser protagonista, se dejó sentir en la fuga y tuvo opciones hasta el último kilómetro con Einer Rubio. Ese mismo kilómetro final en el que el danés Michael Valgren fue el más listo con un ataque definitivo que le hizo cruzar en solitario la meta de Andalo.

La decimoséptima etapa del Giro de Italia dejó una gran pelea por la victoria de etapa y un combate nulo, tal y como se esperaba, entre los hombres de la clasificación general. El terreno invitaba a una escapada masiva, y en la fuga de la fuga Valgren remató con la primera victoria para Education First en este Giro de Italia.

El danés, que estuvo a punto de dejar el ciclismo tras una terrible caída en 2022, que pasó por el equipo de desarrollo, por fin se está reencontrando esta temporada. Y ahora, en el Giro de Italia, ha vuelto a poner su sello de una manera increíble.

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Con un ataque a un kilómetro de meta, el danés Michael Valgren se lleva la victoria en Andalo con Igor Arrieta y Einer Rubio, que pelearon la etapa hasta los últimos metros#GirodItalia | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/OkUn3iVaq9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2026

Una imagen de Pokémon

El día invitaba a formar una de esas fugas multitudinarias que se suelen dar en la tercera semana de competición. Un terreno escarpado, con varias cotas puntuables pero sin puertos realmente duros llevaba el sello de una escapada, y no hubo lugar a la sorpresa.

Los favoritos hoy se iban a resguardar esperando la batalla final de este Giro de Italia. Aunque todos sepan que va a ganar Jonas Vingegaard, el resto todavía se están jugando un puesto en el podio o entre las plazas de honor, así que nadie quiere gastar más de lo debido.

La estampida se llevó por delante a hombres importantes. Algunos, como Einer Rubio o Giulio Ciccone que lo llevan intentando en numerosas ocasiones en este Giro, otros que ya sabían lo que era ganar como Igor Arrieta o Jhonatan Narváez, y también se completó la representación española con David de la Cruz, Juanpe López o Enric Mas.

🏁 3 KM



Valgren and Rubio have a 15" lead! Can the duo fight it out and chase a #Giroditalia win??



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La selección natural fue conformando la famosa fuga de la fuga. Rémi Cavagna rodó durante varios kilómetros por delante en solitario, pero a poco que hubiera un mínimo de organización por detrás, los perseguidores, mucho más numerosos, tenían todas las de ganar.

Así las cosas, se llegó a los últimos kilómetros, donde se dibujaba una subida de tercera categoría y otro repecho a poco del final, con un pequeño grupo formado por Einer Rubio, Igor Arrieta, Vlasov, Caruso, Leknessud y Valgreen.

🔻Tactically perfect. An attack under the Flamme Rouge, and Michael Valgren flew towards his first ever #GirodItalia win.



🔻Tatticamente perfetto. Un attacco sotto la Flamme Rouge, e Michael Valgren si invola verso la prima vittoria in carriera al #GirodItalia.



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Todos se miraron, todos comenzaron a vigilarse dando paso al ritual previo al desenlace. En esta calma tensa fue Valgreen el que, justo al paso por la pancarta del último kilómetro, protagonizó un ataque brutal que resultó definitivo.

El danés soltó toda la potencia que le quedaba en las piernas y el resto se miraron pasándose la responsabilidad de uno a otro. Pero nadie quiso dar el paso, nadie siguió la rueda de Valgreen, un error al tratarse de un duro ataque dentro del último kilómetro.

🎙️ Michael Valgren explica su curiosa celebración tras la victoria de etapa en Andalo:



🥰 "Me lo hizo mi hijo, es mi amuleto de la suerte y lo llevo desde entonces"#GirodItalia | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/F0McvL0ntX — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2026

Le vieron en meta. Valgreen pudo cruzar la línea con el tiempo suficiente como para sacar algo de su bolsillo que enseñó al público y a la cámara insistentemente. Un Pokémon, publicaron algunos medios internacionales, como guiño a su hijo pequeño.