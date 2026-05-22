El italiano Bettiol aprovecha el día de 'descanso' del pelotón para alzarse con la victoria en la etapa 13 del Giro

Alberto Bettiol celebra la victoria en la etapa 13 del Giro de Italia. GIRO DE ITALIA

El corredor del conjunto Astana fue el mejor de la fuga y superó a Leknessund en la última dificultad montañosa de la jornada.

El Giro de Italia sigue avanzando a cámara lenta. A la espera de nuevos días decisivos para la clasificación general como el de mañana, todo el atractivo de la decimotercera etapa se centró en conocer quién era el ganador de la jornada.

Ahí Alberto Bettiol acaparó todos los focos. El día en el que la Corsa Rosa llegaba a la casa de Filippo Ganna, tuvo que ser un compatriota suyo el que rematara el trabajo de la fuga.

El corredor de Astana llevaba dos años sin conseguir una victoria. No se había estrenado, de hecho, con el maillot del equipo kazajo, así que eligió un escenario pintiparado como el Giro para hacerlo. Su segundo triunfo en la carrera italiana tras el de 2021.

🔻Five years later, a second win at the Corsa Rosa, and a finish of pure joy!



🔻Cinque anni dopo, la seconda perla alla Corsa Rosa, e un finale di gioia assoluta!



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/UY5EFaYTX4 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2026

Fue un día de auténtico relax para el pelotón. Los favoritos decidieron tomarse un día de asuntos propios velando armas para lo que está por venir en la recta final de la carrera.

A 13 minutos entró el pelotón en la línea de meta de Verbania, un claro reflejo de que decidieron quitar el pie del acelerador y guardar fuerzas en este día de transición.

La fuga llega

Más allá del ecuador está el Giro de Italia. Navega entre una especie de calma tensa, con la clasificación general todavía por definir, y sensaciones que se acercan al aburrimiento por la intrascendencia de ciertas etapas.

La de hoy fue una nueva muestra de ello. 189 kilómetros que no aportaban nada a la lucha por la general y que tan sólo daba alas a una escapada. Sólo el tramo final invitaba a ver algo de movimiento con dos ascensiones a pequeños puertos de tercera categoría.

Hasta quince corredores se marcharon del pelotón en estampida buscando la fuga del día. Filippo Ganna no fue uno de ellos muy a su pesar. La carrera llegaba a su casa y seguro que tenía el día marcado, pero no pudo estar con el grupo delantero.

⚡️ Axel Huens takes the Red Bull KM as the breakaway explodes in Ungiasca!



⚡️ Axel Huens si prende il Red Bull KM prima che la fuga esploda sulla salita di Ungiasca!#GirodItalia @redbullITA pic.twitter.com/tUSTh8AAJV — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2026

Sí que se filtró el español Diego Pablo Sevilla, el hombre fuga de este Giro, o gente como Alberto Bettiol, Toon Aerts, Mikkel Bjerg, Jasper Stuyven o Andreas Leknessund.

Una escapada numerosa y las pocas ganas de entrar en batalla alguna hicieron que el pelotón desistiera pronto de controlar a los fugados. Viendo que no había nadie peligroso para la clasificación general, los equipos de los favoritos dieron su beneplácito.

Eso permitió a los aventureros empezar a pensar con la mente más fría y calculadora para el tramo final, donde la carrera se fue endureciendo con la aparición de los dos puertos de tercera categoría.

BETTIOL GOES SOLO THROUGH THE CROWDS!



He's flying towards Verbania, and towards a second #Giroditalia win 👀 pic.twitter.com/8CGdSlvWd5 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2026

La selección natural hizo que Leknessund soñara con llegar a la cumbre de la última dificultad en solitario. Lo dio todo el noruego tratando de distanciar a un Bettiol que supo sufrir y aguantar a una distancia prudencial.

Tanto fue así, que el italiano sacó fuerzas de flaqueza. Aprovechó que Leknessund ofrecía síntomas de estar desfondado para llegar a su rueda e, inmediatamente, hacer un cambio de ritmo muy violento para marcharse en solitario a por los kilómetros finales.

Alberto Bettiol, triunfante en meta. EFE

Experto en este tipo de escenarios y con la rabia que le daba llevar dos años sin conseguir una victoria, Bettiol consolidó su ventaja y entró triunfal en la meta de Verbania para celebrar la que es su segunda victoria en el Giro tras la de 2021.

Nadie se movió entre los favoritos, pero no podrán decir lo mismo de la jornada de mañana. El Giro encara una de las etapas más duras con la incursión en los Alpes y la subida final a Pila tras haber afrontado previamente otros cuartos puertos de especial dureza.