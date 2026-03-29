Lluvia de insultos machistas a la ciclista Debora Silvestri tras la caída que le pudo costar la vida: "Debería estar en la cocina"

Debora Silvestri tuvo que estar seis días hospitalizada tras la grave caída que sufrió en la Milán-Sanremo femenina de la pasada semana. La ciclista del Laboral Kutxa se despeñó a toda velocidad por un terraplén de unos tres metros de altura y dejó unas imágenes espeluznantes.

Ahora, con la corredora fuera de peligro tras haber pasado varios días conectada a un respirador, su equipo ha denunciado la lluvia de mensajes machistas que recibió tras el aparatoso accidente.

De nuevo las redes sociales volvieron a sacar a la luz el lado más feo del ser humano y el conjunto vasco publicó tan sólo algunos de los insultos que los usuarios dedicaron a la corredora y al ciclismo femenino en general.

La estremecedora caída de Debora Silvestri durante la #MilanoSanRemo femenina.



🙏 El LABORALKutxaTeam ha informado de que "se encuentra estable" tras ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias pic.twitter.com/gdkW9375Hu — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 21, 2026

"Es por esto por lo que deberían estar en la cocina", "demasiado ocupada pensando en la cocina", "probablemente se estaba maquillando mientras corría", o simplemente "mujeres", fueron algunas de las lindezas que el equipo pudo leer en los últimos días mientras su corredora luchaba por recuperarse en un hospital.

Unos comentarios que no sólo llegaron escritos en castellano, sino que fueron disparados desde distintas partes del mundo con el inglés como uno de los principales dialectos en los que se emitieron estos insultos machistas.

El Laboral Kutxa lo denuncia

El equipo Laboral Kutxa decidió no quedarse de brazos cruzados mientras recibía sin parar esta sarta de comentarios irrespetuosos hacia Debora Silvestri y el conjunto de corredoras en general.

Por eso, emitió una publicación a través de sus redes sociales con un montaje en el que se podían ver las capturas de algunos de estos insultos. Con sus respectivos autores incluidos, para desenmascarar a los machistas.

Estos son algunos de los comentarios que hemos recibido tanto en nuestras redes sociales como en publicaciones relacionadas con la caída en la @Milano_Sanremo.



Desde LABORAL Kutxa y el equipo Laboral Kutxa Euskadi estaremos siempre del lado de las mujeres y los hombres que… pic.twitter.com/alse1DaQlE — LABORALKutxaTeam (@LABORALkTeam) March 28, 2026

En otra imagen, un montaje reivindicativo de varias de sus ciclistas en el que se podía leer escrito en euskera la frase "el conflicto continúa".

"Desde LABORAL Kutxa y el equipo Laboral Kutxa Euskadi estaremos siempre del lado de las mujeres y los hombres que luchan por sus sueños, y en contra de quienes intentan pisarlos", dijo el conjunto vasco.

"Este equipo ha defendido siempre que las mujeres deben tener el espacio que merecen en la élite, y este tipo de comentarios y comportamientos evidencian que aún queda camino por recorrer", completó en su mensaje la escuadra femenina.

Conectada a un respirador

Debora Silvestri encogió el corazón de los aficionados la pasada semana con su espeluznante caída en la Milán-Sanremo.

En pleno descenso del Poggio, una baja vertiginosa y peligrosa en la que se alcanzan grandes velocidades dado lo cerca que se encuentra la línea de meta, se produjo una caída múltiple en una curva de derechas.

Este accidente provocó una situación peligrosa de carrera, ya que la curva ciega no dejaba ver a las ciclistas que venían por detrás que ya había varias corredoras en el suelo. Así, Silvestri llegó a gran velocidad a ese punto y no pudo evitar el choque.

La italiana se encontró con una situación inesperada, no pudo reaccionar y cayó por un barranco de unos tres metros saltando por encima del quitamiedos. El costalazo fue tremendo y enseguida hizo saltar todas las alarmas.

Se quedó tendida en el asfalto en una zona poco visible para las asistencias médicas, y posteriormente fue trasladada de urgencia al hospital. Estuvo seis días ingresada y necesitó la ayuda de un respirador para favorecer su recuperación.

El pasado viernes al fin pudo recibir el alta y ahora tendrá que seguir su recuperación en casa pensando en volver a la competición lo antes posible.