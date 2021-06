Detenida la mujer del cartel del Tour de Francia: todos los ciclistas la quieren denunciar

La inconsciencia de una aficionada que posaba con un cartel junto a la carretera en el momento en el que pasaba el pelotón provocó la gran caída del inicio del Tour de Francia que está marcando la edición hasta el momento. Después de que esta mujer haya estado en busca y captura desde el sábado, el medio francés RTL ha informado de que la Policía ya la ha dado caza y está en dependencias policiales.

El sábado, a media tarde, a 45 kilómetros de la meta de la primera etapa entre Brest y Landerneau, una espectadora que quería mostrar su cartel de cartón en la televisión invadió tanto la carretera que provocó que Tony Martin, el ciclista de Jumbo-Visma, se estrellase contra la pancarta y provocara una múltiple caída de la que muchos profesionales han salido lesionados y otros incluso han tenido que abandonar esta edición del Tour de Francia.

El domingo, la gendarmería de Finistère anunció la apertura de una investigación judicial por "lesiones involuntarias con incapacidad no superior a tres meses por violación manifiestamente deliberada de una obligación de seguridad". Por los hechos de los que se le imputa una multa de 1.500 euros, pero esta se podría ver incrementada si los ciclistas que han tenido que abandonar por lo sucedido en este lugar quieren denunciarla.

La spectatrice qui a mis à terre quasiment tout le peloton lors de la première étape du #TDF2021, le 27 juin, a été interpellée puis placée en garde à vue à Landerneau. https://t.co/es5sYKhXUJ — RTL France (@RTLFrance) June 30, 2021

Esto lo ha anunciado Marc Soler en una carta que ha publicado este miércoles en La Vanguardia: "No sé que voy a hacer, estoy meditando denunciar a la espectadora, porque es todo un Tour lanzado a la basura y siento mucha rabia. Tenemos una organización, la Agrupación de Ciclistas Profesionales, que debería defendernos. Para poner la mano, funciona, pero de trabajar, poco. Y la UCI sólo se preocupa de medidas estúpidas como la de los bidones, pero en las cosas serias como nuestra seguridad, no se mete".

El ciclista español del Movistar Team dice adiós al 2021 por culpa de las tres fracturas en los brazos con las que llegó a la meta ese día terminando la etapa de manera heroica. En concreto tiene rotas las dos cabezas de radio y la cabeza del cúbito izquierdo. "Llevo una temporada bastante complicada. La retirada del Giro me fastidió, pero la del Tour es todavía peor, ya que no se produjo por una circunstancia de carrera, sino por una aficionada a la que evidentemente no le gusta el ciclismo", se lamenta en esta publicación.

Carlos Barbero, el corredor del Qhubeka, en el diario MARCA, también fue por la misma línea que el resto del pelotón: "Se debe sancionar. Si haces algo mal en la sociedad, pongamos que robas o agredes a alguien, tiene unas consecuencias. Aquí debería ser igual. Hay que identificar a la persona que nos ha puesto en peligro y penalizar esa incidencia".

