Morata: "Sé la razón de los pitos y no es muy difícil de averiguarla; tras la Eurocopa hablaré"

Álvaro Morata sigue en boca de todos. Primero era por los pitos por sus fallos de cara a puerta y ahora es por su redención con su golazo ante Croacia. El delantero de la Selección ha hablado este miércoles en Deportes Cuatro.

Preguntado por los pitos y las críticas que le han perseguido durante la primera parte de la Eurocopa, tras su gol contra Croacia, Morata ha respondido de forma enigmática y parece que tiene algo que decir. Eso sí, esperará a que acabe el torneo continental.

De pitos a aplausos

"Es el fútbol. Hay que estar preparado para saber que puedes pasar de comerte lo malo que te puedes comer a una satisfacción así. También los vieron mis compañeros".

El porqué de los pitos

"Yo sé la razón y no es muy difícil de averiguarla. Cuando acabe la Eurocopa hablaré. Quiero quitarle hierro al asunto. No son agradables las críticas a mi mujer y mis hijos, que son los que sufren de verdad. También les dan cariño y muestras de tranquilidad. Pero lo malo llama más la atención que lo bueno. Está claro que lo mejor es no dar bola a las redes sociales, pero el límite es el límite. Si los que han insultado a mis hijos, si tienen hijos no sé...".

Álvaro Morata dispara y marca a Croacia REUTERS

La afición se engancha

"Ellos tienen que saber que para nosotros el otro día ver las caras de la afición nos da fuerza. Saber que están con nosotros da fuerza. Queremos que lo pongan todo y que dejen de buscar cosas para criticarnos. Tienen que estar orgullosos de tener gente así con la Selección".

Llegó el gol

"Tengo ganas de ver el partido con todo el equipo para mejorar y ver lo que podemos hacer. Fue un partido del que tenemos que corregir muchas cosas. Tuvimos en dos momentos el partido de nuestro lado y no nos puede pasar más veces. Vi el gol de Chiesa. No sé ni por qué ni como, pero sabía que el defensa no llegaba y podría controlar y meterla. La pegué con mucha fuerza y estoy contento, pero hay que seguir. El partido del otro día se recordará si seguimos para adelante".

Contra Suiza

"Nosotros preferíamos pasar. Al final en los torneos así, hay equipos que no son favoritos hasta que lo son. Dinamarca está haciendo un gran torneo, Italia sufrió contra Austria... Tenemos que poner todo lo que tenemos para ese partido".

