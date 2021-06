Pedri irá a los Juegos Olímpicos: el Barça recibe el "no" de la Federación

Poco después de que se anunciara la lista de convocados por la selección olímpica de fútbol, la Cadena SER explicó que el Barça iba a intentar que Pedri no fuera a jugar a Tokio después de que termine su presencia con la absoluta en la Eurocopa. Todo esto ha acabado con una llamada a la Federación por parte del equipo culé y esta institución ya le ha dicho al equipo azulgrana que "no"; si Luis de la Fuente le ha llamado, están obligados a dejar que jueguen.

Este asunto tiene un asterisco. Al no ser una competición dentro del calendario UEFA/FIFA, los clubes se pueden negar a dejar a sus jugadores a las selecciones. Algo que no sucede cuando se trata de un club español. Marc Roca o Pablo Fornals estarían en esta lista de no ser porque Bayern Múnich y West Ham United se hubieran negado. El Barça solo puede negarse a dejar a Pedri ir si el jugador canario tiene algún problema físico.

En la ronda de entrevistas que hizo De la Fuente este martes por la noche, ya explicó que no le constaba que hubiera algún club que se fuera a oponer a la convocatoria de uno de sus jugadores. "A esta hora, no tengo constancia de que el Barcelona vaya a pedirle a la RFEF que Pedri no acuda a los Juegos Olímpicos", explicaba en los micrófonos de la Cadena SER. El equipo español empezará la cita olímpica el próximo 22 de Julio ante Egipto en Sapporo.

Los seis futbolistas de la Selección que jugarán Eurocopa y Juegos

Pedri se enfrenta a un verano exhausto sin apenas vacaciones. El Barça, sin nada en juego por entonces, le dio permiso para ser liberado del último compromiso de Liga -contra el Eibar- y a partir del 16 de mayo tuvo unos días libres. El día 31 de ese mes arrancó la concentración de España para la Eurocopa y desde entonces ha estado inmerso en la rutina del combinado español. Ha jugado 52 partidos esta temporada con casi 3.500 minutos en el Barça. A estos hay que añadir otros ocho encuentros con la Selección, cuatro de ellos en la presente Eurocopa donde ha jugado todos los minutos.

Eric y Mingueza

Sobre los otros dos jugadores que tiene el Barça en esta lista no han hecho ninguna petición oficial para tratar de impedir que estén. El motivo puede estar en la cantidad de minutos jugados por cada uno durante la temporada, ya que Eric García apenas jugó 858 minutos repartidos en 12 partidos con el Manchester City -club desde el que fichó este verano-. En el caso de Óscar Mingueza, ha disputado 41 encuentros y casi 3.000 minutos, además de disputar el Europeo sub21 con parte del grupo que estará este verano en los Juegos Olímpicos. Una carga de partidos y de tiempo sobre el campo más similar a la de Pedri. Una situación que no tiene demasiado sentido ya que todos ellos estarán en el primer equipo la próxima temporada.

