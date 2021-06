El futuro de Asensio: de los JJOO a una confirmación que no llega en el Madrid

Marco Asensio ha sido uno de los elegidos por Luis de la Fuente para partir hacia Tokio para disputar los Juegos Olímpicos de 2020. Con un año de retraso por la pandemia, comenzará una nueva cita olímpica que ya es histórica por todo lo que ha sucedido en los últimos doce meses,

Volviendo al fútbol, si Luis Enrique dejó desierta de madridistas su convocatoria para la Eurocopa, De la Fuente sí que apuesta hasta por tres jugadores blancos: Ceballos, Vallejo y Asensio. Este último es el único de los tres que ha defendido la camiseta del Real Madrid en la 2020/2021, ya que los otros dos jugaron como cedidos en el Arsenal (Ceballos) y en el Granada (Vallejo).

Estos dos han declarado que quieren asentarse y que su sueño sigue siendo el de triunfar en la casa blanca, mientras que Asensio ha vuelto a protagonizar una temporada con más sombras que luces. Aunque eso no ha impedido que sea uno de los futbolistas que formen parte de la selección de fútbol en los JJOO.

Asensio celebra un gol con la Selección EFE

La gran pista sobre la participación de Marco Asensio en los Juegos Olímpicos de Tokio llegó el pasado mes de mayo. Entonces, el propio futbolista publicó una fotografía recibiendo la vacuna contra la Covid-19. No hay que olvidar que todos los deportistas que acudan a los JJOO son vacunados.

Así fue en el caso del '20' blanco. Por experiencia, él debería ser el líder de España, pero en estos últimos años no ha despejado las dudas sobre su rendimiento. Y es que la explosión del que fue considerado hace no tanto como la 'gran joya del fútbol español' no llega.

¿Última oportunidad?

Asensio no despega y esto ha hecho que muchos hayan puesto en entredicho su continuidad en el club de Concha Espina. Ahora el balear no se pondrá a las órdenes de Ancelotti este 5 de julio, día en el que están citados los no internacionales en Valdebebas, sino que comenzará a preparar los JJOO bajo la batuta de De la Fuente.

Después de la cita en Tokio, el jugador deberá volver al Real Madrid y cada año se vive en el equipo como un 'momento de la verdad' para el mallorquín. Pero el tiempo pasa y su confirmación no llega, resonando cada vez más la pregunta de: ¿será esta su última oportunidad?

Marco Asensio celebra su gol con el puño en alto EFE

El pasado 5 de junio, en EL BERNABÉU ya se publicó que el Real Madrid escuchaba ofertas por Asensio. En el conjunto merengue hay excedente de jugadores y si, finalmente, se llega a un acuerdo para el fichaje de Mbappé, alguien deberá hacer hueco arriba.

Hasta el momento, Marco Asensio parecía un intocable. Pero después de cinco temporadas como madridista, los resultados del futbolista no han sido ni mucho menos los esperados. Si bien es cierto que la grave lesión que sufrió durante un partido de la International Champions Cup ha venido mermando su rendimiento, llegando a estar prácticamente un año fuera de juego.

Su salida no está ni mucho menos asegurada, pero lo que antes parecía un imposible, ahora ya no lo es tanto. Asensio es transferible, pero quién sabe si una gran actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio puede acabar por convencer a Real Madrid y Ancelotti de su continuidad. La explosión de Marco se sigue esperando, pero la pelota está en el tejado del jugador. Todo depende de él.

