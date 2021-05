Schmid gana la etapa y Bernal revienta la general en el 'sterrato' para hundir a Evenepoel

Egan Bernal ha vuelto a sacar ventaja de la pequeña Strade Bianche que ha organizado el Giro de Italia para la undécima etapa. Mauro Schmid fue el gran triunfador en la meta de Montalcino al imponerse a Alessandro Covi en el esprint de la fuga permitida, pero el colombiano ha conseguido 20 segundos de ventaja con Aleksandr Vlasov, que se postula como el hombre que puede competir contra el de Zipaquira después del desvanecimiento de Remco Evenepoel en el 'sterrato'. [Así vivimos la etapa 11 del Giro de Italia de 2021]

La tensión con la que se entró al primer tramo de 'sterrato' ya dejó ver que se iba a armar una buena. Filippo Ganna puso en marcha esas tremendas piernas que tiene para rodar y Egan Bernal se soldó a su rueda para hacer daño. Y tanto que lo hizo; cortó a Evenepoel, Vlasov y Yates. Consiguieron una ventaja de unos 30 segundos que los compañeros que llevaban estos corredores se encargaron de reducir cuando volvió la carretera. En cualquier caso, era un aviso sobre todo para el joven belga.

La realidad es que el pelotón se redujo a unas 30 unidades y cada vez que volvía el polvo, el belga estaba mal colocado o incómodo. Bernal, acompañado por Moscon parecía cómodo y con ganas de hacer estallar aún más el Giro. Además, Astana no perdía la cara a la carrera con Luis León Sánchez y Gorka Izagirre protegiendo a Vlasov. El que más sorprendía es Marc Soler, que aguantó con los mejores en el primer envite y también tenía a Oliveira, Jorgensson y Pedrero.

La imagen de la etapa 11 de este #Giro



Evenepoel, solísimo y rezagado...

Bernal, a tope para aprovechar la situación #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/eJ6Y9Rv5G0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 19, 2021

Tan incómodo estaba Evenepoel que en el 'sterrato' a 20 de meta se volvió a quedar. En esta ocasión lo hacía él solo, a pesar de que tenía a Almeida por delante. Cuatro kilómetros después se dejaría caer el portugués para ponerse a tirar juntos, pero hubo unos instantes de desavenencias entre ambos en los que el belga incluso tiró el pinganillo. Finalmente se dieron la mano y tratarían de hacer que la diferencia de un minuto no se ampliara demasiado.

La clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 11

Junto a Vlasov llegaron a meta Hugh Carthy, muy bien acompañado toda la etapa por Alberto Bettiol, y Simon Yates, que trata de no perderle la cara a la carrera. Emmanuel Buchmann fue uno de los beneficiados también ya que saltó unos kilómetros antes del grupo de favoritos y llegó con Bernal. Damiano Caruso, ahora tercero en la general, llegaría unos metros por detrás, mientras Soler no pudo aguantar el envite final y se dejaría dos minutos con el colombiano echando por tierra sus opciones para el podio. Evenepoel finalmente se dejaría 2:20, que no está mal para el drama que pudo ser.

La carrera, delante

Desde el primer momento en el que se formó la fuga, que no costó mucho hacerla, se dejó la victoria en sus manos. Lawrence Naesen, Dries de Bondt, Enrico Battaglin, Francesco Gavazzi, Simon Guglielmi, Taco Van der Hoorn, Roger Kluge, Harm Vanhoucke, Bert-Jan Lindeman, Mauro Schmid y Alessandro Covi tendrían el permiso del pelotón para abrir la carrera, aunque la llegada del 'sterrato' redujo una ventaja que llegó a los 14 minutos hasta los ocho prácticamente en un tramo de 15 kilómetros. El resto de los tramos redujeron hasta los 4 minutos la diferencia cuando Covi y Schmid se quedaban solos en la fuga en las rampas del puerto de tercera. Finalmente la gloria fue para el suizo de 21 años que se ha coronado en una etapa de mucho nivel.

