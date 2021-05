Lafay culmina la fuga más peleada del Giro de Italia 2021 y se lleva con mérito la octava etapa

Victoria de Lafay en la octava etapa del Giro de Italia 2021. El corredor del equipo Cofidis le dio a su escuadra un triunfo de mucho mérito en lo que ha sido hasta el momento la fuga más dura y difícil en lo que va de carrera. Se voló en la primera hora de prueba y por ello, numerosos ataques fueron sofocados por el alto ritmo del pelotón [Así vivimos la octava etapa del Giro de Italia 2021].

En el grupo de favoritos, a pesar de que la etapa terminaba en subida con un final exigente aunque corto, no hubo diferencias. Se puso velocidad en los metros finales, pero los hombres importantes de la general aguantaron el tipo. También Attila Valter, que continúa como líder antes de la etapa clave del domingo.

Tras un día de calma en la séptima etapa, la octava jornada del Giro de Italia tuvo absolutamente de todo. Jornada por los Apeninos de 170 kilómetros con inicio en Foggia y final en Guardia Sanframondi. Día exigente para todos los corredores con un recorrido que rozaba los 3.500 metros de desnivel y en el que se voló en la primera parte, con medias superiores a los 45 kilómetros por hora. El pelotón fue víctima de la tensión y del fuerte viento y rodó a marchas forzadas durante la primera hora de carrera en la que no se consiguió hacer una fuga sólida.

Ya en los primeros compases se creó un grupo cabecero en el que se coló Egan Bernal, lo que provocó todavía más tensión y que el ritmo fuera todavía más alto. Conjuntos como Movistar o Deceuninck Quick Step se pusieron manos a la obra para intentar controlar la situación. Además, escuadras como el Bahrain Victorious y el BORA de Peter Sagan intentaron también lanzar ataques grupales para hacer una fuga que se resistía.

Por si esto fuera poco, la primera parte de la etapa transcurría por un territorio en constante ascenso, lo que dificultó aún más las opciones de fuga. Hubo una importante caída también en el grupo al pasar por un túnel tras la primera cota que hizo que el pelotón quedara algo fragmentado. Y para completar un inicio caótico, el sprinter más fuerte y Maglia ciclamino del Giro, Caleb Ewan, puso pie a tierra con problemas en una rodilla.

Giro d'Italia 2021 - Stage8⃣

Bocca della Selva

️ KOM | GPM#Giro pic.twitter.com/HGbynNAqaR — Giro d'Italia (@giroditalia) May 15, 2021

No fue hasta el kilómetro 55 cuando la situación se estabilizó y se consiguió formar la fuga de la jornada formada por ocho corredores, que se hicieron nueve con el ataque en solitario de Campenaerts. Junto al belga rodaban en cabeza Gougeard, Carboni, Gavazzi, Goossens, Oliveira, Lafay, Gaviria y Niklas Ardnt. En cuanto este grupo delantero consiguió abrir más de un minuto de diferencia, el pelotón encontró la calma con el FDJ del líder Attila Valter controlando la situación.

A partir de ahí, jornada mucho más tranquila con la única nota destacada del final ascendente y de ver si jugaría algún papel importante entre los favoritos. Las rentas empezaron a crecer considerablemente en la fuga y se instalaron por encima de los seis y siete minutos, con lo que la victoria de etapa ya no peligraba para ellos. En el pelotón el ritmo no era el mismo que el del inicio de la etapa, pero no era ni mucho menos lento, lo que provocaba que los sprinters empezaran a desconectar. A falta de 55 kilómetros para meta, Dylan Groenewegen desconectaba de la batalla y, unos metros más tarde, Tim Merlier, nueva Maglia ciclamino tras el abandono de Ewan, hacía lo mismo.

La batalla final

Ya en la recta final, la fuga comenzó a vivir sus propios ataques en busca de la victoria. Muchos tenían el objetivo de intentar llegar en solitario a la meta. El primero que lo intentó fue Fernando Gaviria, que arrancó en solitario en el descenso hasta que se fue al suelo en una curva dándose un golpe considerable. El colombiano consiguió reintegrarse al grupo, pero no estuvo en condiciones de pelear.

Después, el más combativo fue Victor Campenaerts, que probó suerte en varias ocasiones para intentar irse en solitario. En el último de sus intentos lo consiguió, aunque no fue suficiente para salir victorioso. Por detrás arrancó un imponente Victor Lafay que se lanzó en solitario camino de las rampas finales rumbo a la victoria. Gavazzi, el corredor del Eolo Kometa intentó darle caza, pero no fue suficiente.

Entre los favoritos se podían esperar movimientos en la parte final, pero no fue así, ya que INEOS y Decenunick comandaron las primeras posiciones de un grupo, reducido eso sí, que entró lanzado, pero sin diferencias. La nota negativa fue la caída de Pello Bilbao en los últimos kilómetros tras engancharse con un corredor del BORA.

Clasificación de la octava etapa del Giro de Italia 2021

Clasificación de la octava etapa del Giro de Italia 2021 EL ESPAÑOL

Clasificación general del Giro de Italia 2021

Clasificación general del Giro de Italia 2021 tras la octava etapa EL ESPAÑOL

[Más información: Alaphilippe renuncia a los Juegos Olímpicos y se centra en defender su campeonato del mundo]