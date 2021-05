Alberto Contador relata su sufrimiento tras superar la Covid-19: "Lo he pasado realmente mal"

Alberto Contador se ha convertido en uno de los miles de ciudadanos que han sufrido los efectos del coronavirus. El exciclista de 38 años, en un vídeo en redes sociales, ha confesado que durante más de una semana ha tenido que luchar contra un proceso febril complicado y ha pedido precaución a todos sus seguidores.

"Hola a tod@s, tras dos semanas con la Covid-19 por fin estoy recuperado", comienza reconociendo el de Pinto. "Hoy me pongo serio. Llevo aproximadamente dos semanas sin subir ningún entrenamiento. He tenido que pasar el Covid. Han sido nueve días increíbles, de 38 y 39 de fiebre continuos", ha explicado Contador.

Aunque no ha tenido que acudir a ningún hospital, Contador ha luchado con la fiebre y ha estado "sin poder comer" y "con dolor de cabeza". "Lo he pasado realmente mal y eso que he estado haciendo entrenamientos por encima de 40 de media. Ha sido realmente complicado", ha indicado en el vídeo publicado.

La razón de su mensaje no es otro que el de mandar una petición a toda la población: "Quiero mandar este mensaje para que nos tomemos en serio el Covid. Desafortunadamente queda mucho para estar inmunizados. No hagamos tonterías. El bicho es jodido". En otras declaraciones en Eurosport, Contador ha llegado a reconocer que el virus le "ha pegado muy fuerte", por lo que "aunque seas joven y tengas salud te puede afectar".

Contador, que se retiró en 2017, sigue realizando entrenamientos para mantenerse en forma. Y, de hecho, tenía previsto viajar al Giro de Italia para apoyar al equipo que lidera, el Eolo-Kometa Cycling Team. Sin embargo, el español no pudo viajar y se ha quedado en España recuperándose de la Covid-19.

La Covid en deportistas

Ni las estrellas de diferentes disciplinas se han librado de contagiarse de la Covid-19. Y muchos de ellos han mostrado la amplitud de los efectos que tiene el virus según el organismo al que contagie. Durante todo este tiempo se han visto ejemplos como el de Cristiano Ronaldo, que pasó la cuarentena sin mayor complicación, hasta el de Paul Pogba, que notó tiempo después de superar la Covid-19 los efectos que el virus tenía en su rendimiento.

En el caso de Cristiano Ronaldo, el luso mostró en redes sociales sus constantes entrenamientos. Sin mayor complicación, el delantero de la Juventus pudo regresar a los terrenos de juego. Con el tiempo se ha podido comprobar que la Covid-19 no ha dejado secuelas en el portugués y su rendimiento ha seguido siendo el mismo. Sin embargo, Paul Pogba mostró una situación totalmente opuesta.

El francés confesó que su vuelta al césped no había sido la esperada. Se quedaba sin aliento, notaba que le faltaba el aire al exigirse mucho físicamente y comprobó que no tenía el ritmo de antes de contagiarse. Dos ejemplos muy recientes y de gran repercusión que mostraron la virulencia y variedad de la pandemia: deportistas y jóvenes que también sufrieron la Covid.

