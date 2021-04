La vacuna de la Covid-19 del UAE - Emirates y cómo Pogacar no pudo competir en la Flecha Valona

La polémica que surgió en torno a la vacunación del equipo UAE - Team Emirates, donde corre el campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, trajo consigo una gran polémica por crear diferencias con el resto del pelotón. Si en la sociedad española hubo una fuerte disputa porque el rey emérito y las infantas habían recibido también esa inmunidad en el país de Oriente Medio, el mundo del ciclismo no ha hecho la vista gorda con esta cuestión.

Pero la gran sorpresa se ha producido este miércoles cuando, horas antes de que comenzara la Flecha Valona, una de las rondas clásicas de la primavera, se ha quedado fuera todo el equipo de los Emiratos Árabes Unidos por un falso positivo. Esto compromete su presencia en la Lieja-Bastoña-Lieja, uno de los 'monumentos' por excelencia del ciclismo mundial. Tendrán que convencer a base de pruebas que los corredores están en perfectas condiciones.

El mundo del ciclismo se sigue viendo afectado por los positivos durante las competiciones que se han disputado en este 2021. Peter Sagan no pudo correr al principio de la temporada y tuvo que estar confinado con el resto de su equipo en las islas Canarias. Pero es que la situación del coronavirus en Francia ha hecho que la Paris Roubaix se haya movido al mes de octubre o ha cancelado los Cuatro días de Dunkerque.

El podio de la Flecha Valona de 2021 con Primoz Roglic, Julian Alaphilippe y Alejandro Valverde EFE

En este caso, ahora la polémica se cierne sobre este protocolo de actuación de la organización de la carrera flamenca ya que puede ser un peligroso precedente. Las burbujas que se crearon durante las grandes vueltas de 2020 eran bastante duras con estos problemas, sino que se lo digan al Jumbo Visma o al Michelton - Scott (ahora Team BikeExchange) en la pasada edición del Giro de Italia. La diferencia es que eran positivos reales, no falsos positivos como el de Diego Ulissi y de un miembro del personal del equipo este miércoles.

La vacuna

Los integrantes del UAE se vacunaron en Abu Dhabi prácticamente antes de que comenzara la temporada. Los 27 ciclistas que forman parte del equipo y los 32 miembros del personal técnico y la dirección de la escuadra que comanda Joxean Fernández Matxin deberían de estar completamente inmunizados contra la Covid-19 desde la primera semana de 2021.

El hecho de que se anticiparan al resto del mundo invirtiendo en la vacuna china Sinopharm ha acelerado el proceso de vacunación en este país de Oriente Medio. Lo que se sabe de esta vacuna es más bien poco. En octubre de 2020, la revista The Lancet publicó muy buenos resultados del producto; se definía que generaban más anticuerpos dos dosis que una y que era una vacuna segura. Los Emiratos Árabes Unidos cifraban su eficacia en un 86%.

Tadej Pogacar, en el podio de la Tirreno - Adriático EFE

El equipo ciclista, impulsado por los dos principales bancos del país, se vio beneficiado por la situación de los Emiratos Árabes Unidos y sin la oposición de la UCI ni ningún otro estamento. Además de este país, esta vacuna está aprobada en otros 15 países: Bahrain, Camboya, China, Egipto, Guyana, Hungría, Irak, Jordania, Marruecos, Nepal, Pakistán, Perú, República de Serbia, Senegal y Seychelles. Precisamente hay un país en la lista que tiene también un equipo ciclista, el Bahrein - Victorious de Mikel Landa; aunque no se ha hecho público que hayan vacunado a sus corredores.

Las dudas

Más allá de las dudas sobre la eficacia de la vacuna, ya que se trata de un caso de dos falsos positivos y que dieron otros tres negativos en las siguientes pruebas que les hicieron, los equipos ciclistas temen que esto les pueda hacer perderse grandes citas. Este miércoles se han quedado fuera uno de los favoritos y el ganador de esta prueba la temporada pasada, Marc Hirschi. Nadie se imagina un Tour sin Pogacar o Primoz Roglic.

La inversión en una temporada ciclista se centra, sobre todo, en las tres grandes carreras (Giro, Tour y Vuelta) y los equipos han sufrido un fuerte varapalo el último año con la cancelación de varias carreras, así como la pérdida de patrocinadores. Un equipo del World Tour desapareció la temporada pasada, otros han tenido que cambiar de patrocinadores como AG2R y algunos de las escuadras principales están teniendo dificultades para renovar sus contratos como Deceuninck.

El hecho de que le haya pasado al equipo con más capacidad económica es el ejemplo de que hasta el más humilde le puede costar no correr, que es la principal fuente de ingresos. La lucha contra la Covid-19 no ha terminado con la posibilidad de correr o no una vuelta por las restricciones de los gobiernos, sino que también se amplía a la de los posibles positivos, hasta estando vacunado.

