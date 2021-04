Alaphilippe domina a Roglic en Huy y Alejandro Valverde se reencuentra con la Flecha Valona

Julian Alaphilippe vuelve a reinar en la Flecha Valona por tercera vez en su carrera luciendo su maillot arcoíris de campeón del mundo al superar en las últimas rampas del Muro de Huy a un Primoz Roglic que lo intentó demasiado pronto. Alejandro Valverde, el terrateniente de este carismático lugar, volvió a demostrar su buena forma a unos días de cumplir 41 años y fue tercero, después de intentar seguir la rueda del francés sin demasiado éxito.

"Había hecho segundo, he ganado cinco veces y tenía que probar también cómo se veía esto desde la tercera posición", bromeaba 'El bala' atendiendo a la prensa tras la llegada. Tan bien se ve que, cuando le preguntaron si volvería el año que viene, no se atrevió a decir que no: "Estoy teniendo muy buenas sensaciones. No sé si será mi último año o seguiré uno más". Este domingo correrá Lieja-Bastoña-Lieja como celebración de su cumpleaños y no descarta nada: "Ahí no hace falta colocación".

Es verdad que lo que hoy le faltó al murciano fue eso. Cuando encaraba la zona fundamental de la subida, estaba metido en medio del pelotón. Tuvo que subirse por una acera adoquinada y subir más fuerte que el resto para ponerse a rueda de Alaphilippe, el hombre que olía que sería su gran rival. Quinto en la Amstel y tercero este miércoles, el campeón del Mundo 2018, que ganó la Flecha por primera vez hace 15 años, sueña con regalarse un triunfo, que sería el cuarto, en 'la decana' del ciclismo mundial dentro de 4 días.

El primero en abrir la lucha fue Roglic. Todos le dejaron un margen, mientras el joven Tom Pidcock demostraba que todavía no está para pasar el corte del muro. El esloveno veía como el francés se acercaba, mientras Valverde empezaba a controlar que nadie viniera por detrá a quitarle ese meritorio tercer puesto. Cuando llegaron a la zona más llana, Alaphilippe ya estaba a rueda y solo tuvo que poner un punto más para dejar completamente atrás a Roglic. Nadie ganaba de arcoíris en Huy desde que lo hiciera Cadel Evans. Una bonita forma de demostrar por qué es el campeón del mundo.

La carrera

La Flecha amaneció con la noticia de la ausencia del UAE - Team Emirates del esloveno Tadej Pogacar y del defensor del título suizo Marc Hirschi por dos casos positivos de Covid-19 en el seno de la formación. Bajas sensibles en el apartado de favoritos. Esos mismos que hace meses se han vacunado en Abu Dhabi se han visto perjudicados por el protocolo que ha establecido esta clásica del ciclismo mundial.

Un grupo de 8 hombres salió pronto a la aventura. Eran Howes (EF), Moniquet (Lotto-Soudal), Armée (Qhubeka), Lammertink (Intermarché), Mertens (Sport Vlaanderen), Diego Rosa (Arkéa), Vervaeke (Alpecin) y Velasco (Gazprom). En el primer paso por Huy la escapada aún mantenía una renta de 2.30 minutos, pero el pelotón ya había estrenado una fase de más pelea por la posición y el dominio de la carrera en cabeza. En la aproximación al segundo transito por el Muro era Ineos el encargado de acortar diferencias para que la carrera se decidiera en el pelotón.

