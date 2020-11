7 de 10

Djokovic quiere liderar una serie de cambios en el tenis. Rafa Nadal le da un 'palo': "Cada cual tendrá sus opiniones y todas son válidas, no quiero polémicas, pero a mí me gusta más la pista tradicional, viste más con jueces de línea, aunque también escuché a Djokovic decir que no hacían falta, creo que fue en Roland Garros", ha dicho en Londres.