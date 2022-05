8 de 21

Recorrido

Etapa urbana, compleja y algo exigente. Salida con paso en la línea de llegada que constituye el kilómetro 0. Primera subida a la colina de Posillipo para llegar a Bacoli y completar un bucle a lo largo de la costa cumana. Una vez en Bacoli, se dan 4 vueltas al circuito del Monte di Procida, de 19 kilómetros. Este apartado cuenta con carreteras en buen estado, pero estrechas y con continuos cambios de dirección y pendiente. Después de Torregaveta, llegando a Baia, cabe destacar la repentina rampa del 14% que lleva al Lago Lucino donde al final de la cuarta vuelta se sale del circuito. Regreso por Bacoli y Posillipo por las mismas carreteras de la ida, con la larga bajada de Via Petrarca que lleva al centro de la ciudad y a los últimos kilómetros.

Últimos kilómetros

Los últimos 3 kilómetros son totalmente llanos por la Via Dohrn y la Via Caracciolo hacia el este para luego rodear una rotonda en el último kilómetro y regresar por la Via Caracciolo hasta la meta. Recta de llegada de 900 metros sobre asfalto.