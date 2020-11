'The Giant', el culturista más alto del mundo: 6.400 calorías al día y paga a su esposa para que le cocine

Jamie Christian Johan, el fisioculturista apodado 'The Giant'. Foto: Instagram (@akathegiant)

Según la Real Academia Española (RAE), el fisioculturismo es la práctica de ejercicios gimnásticos encaminada al excesivo desarrollo de los músculos. Clemente Hernández, en su libro dedicado al culturismo, señala las diferencias entre las dos disciplinas. Mientras el fisioculturismo se refiere solo a la parte física, el culturismo llega más lejos: es la parte física y la mental.

Cuerpos esculpidos a base de una estricta dieta y de duros entrenamientos. Como el de Jamie Christian Johal, el fisioculturista que se ha convertido en una de las estrellas de su disciplina gracias a sus casi dos metros de altura. No en vano, le apodan 'The Giant' (el gigante) y, aunque no lleva mucho compitiendo, ha llegado pisando fuerte y ahora tiene un claro objetivo para su próxima competición.

Llegar a los 136 kilos. Esa es la marca que Johal quiere alcanzar. Para ello, consume una dieta de 6.400 calorías diarias, que se dividen en siete comidas diferentes a lo largo de la jornada. El fisioculturismo es una forma de vida para los profesionales que se dedican a ello, un culto al cuerpo que va ligado a mantener una alimentación sin excesos, pese a ese espectacular montante de calorías al día.

Para no saltarse la dieta, paga alrededor de 500 euros a su mujer para que le prepare las comidas y también para que no se la salte. Y si desembolsa 500 euros para esto, a la semana gasta otros 300 en hacer la compra. No hay que olvidar que el consumo de 6.400 calorías diarias implica el triple de la cantidad que se recomienda a un adulto que ingiera.

Un día en su dieta

Comida 1

Avena, mantequilla de almendras, proteína en polvo y banana

Comida 2

Carne de pavo y pasta

Comida 3

Crema de arroz y proteínas en polvo

Comida 4

Wafles de arroz, mermelada y banana

Comida 5

Hamburguesa de carne picada con chips cocinadas al horno

Comida 6

Salmón con pasta

Comida 7

Batido alto en calorías

40 kilos más

'The Giant' comenzó a competir en 2011, cuando pesaba 40 kilos menos que en la actualidad. El culturismo ha formado parte de toda su vida, pero no ha sido hasta hace algunos meses cuando dio el paso definitivo para convertirse en profesional. Desde entonces ha ido aumentando de peso y ahora se ha marcado ese objetivo de alcanzar los 136 kilos. Sobre todo ello ha hablado en The Sun.

"El año que viene, la meta es llegar con 10 libras más pesado, lo que me llevará más de 300 libras en el escenario. Quiero estar al cien por cien para el Olympia 2021", ha comentado sobre ese evento de culturismo del próximo año. También ha revelado que paga 500 euros a su mujer para que le cocine y vigile para que no se salte la dieta, así como el precio de su bolsa de la compra.

Jamie Christian Johal, el culturisa de la IFCC Instagram (@akathegiant)

¿Y por qué paga tanto a su mujer? Pues él mismo ha bromeado sobre ello en el tabloide británico: porque a veces no combina bien los ingredientes: "Lo llamo mitad y mitad porque la variedad es el condimento de la vida. Esta mañana comí una tortilla, pero no pude decidir qué quería encima. Así que en una mitad tomé salsa de tomate y mostaza, pero en la otra mitad tomé chocolate amargo".

El fisioculturista, que pertenece a la Federación Internacional de Culturismo y Fitness (IFBB), se ha convertido en todo un fenómeno por su físico y gracias a esos casi dos metros de altura se ha vuelto aún más popular en el 'mundillo'. En las redes sociales también va ganando adeptos, y es ahí donde se compara con el mismísimo Superman.

Montaje de Jamie Christian Johal vestido de Superman Instagram (@akathegiant)

Además de ayudar a los que quieren parecerse a él en su gimnasio, también da consejos en las redes sociales a los que lo solicitan. "El cuerpo es un animal complejo a veces y una preparación puede ser muy diferente a la siguiente. Se trata de trabajar juntos (mente y cuerpo), transmitir los pensamientos de los demás, ser honestos y, sobre todo, trabajar juntos", escribe un 'The Giant' que puede dar mucho de qué hablar en 2021.

