El peligroso show de los 'strongman': Eddie Hall, 'La Montaña' de Juego de Tronos y los 500 kilos

¿Quién es el hombre más fuerte del mundo? El debate parece estar abierto a raíz de los últimos capítulos que han protagonizado dos de los conocidos como 'strongman': Eddie Hall y Hafthor Bjornsson, este último más conocido por interpretar a 'La Montaña', el siempre fiel guardaespaldas de Cersei Lannister en Juego de Tronos.

Pese a que muchos confunden el 'strongman' con la halterofilia, no es lo mismo. EL ESPAÑOL ha podido hablar con la Federación Española de Halterofilia y nos han explicado las significativas diferencias entre uno y otro, partiendo desde la base. Su deporte es olímpico y consiste en dos movimientos: arrancada y dos tiempos.

La explicación, como ellos mismos dicen, puede sonar subjetiva, pero no lo es: "Nosotros somos una federación deportiva nacional olímpica, que está bajo el amparo de una federación internacional y que, a su vez, está reconocida e integrada en el COI. El WSM (World's Strongest Man) es una empresa privada que se dedica a hacer un espectáculo deportivo".

¿Deportistas? Son 'showmans'

Todo lo que rodea a esta batalla por ser el 'hombre más fuerte del mundo' no es otra cosa que un show que acapara millones de miradas en todo el mundo. Es por ello que esta confusión que lleva a englobar a estos 'strongman' con la halterofilia hace mucho daño a este último.

"No somos un deporte lesivo ni de brutos ni que vuelva a la gente monstruos y continuamente se nos confunde con disciplinas pseudodeportivas como el crossfit, el strongman o el powerlifting que tiene un alto grado de lesiones, de dopaje y de ausencia de valores deportivos", señalan desde la Federación Española.

El campeón de halterofilia georgiano Lasha Talakhadze Reuters

Lasha Talakhadze es el hombre más fuerte del mundo, si se atiende a la transparencia que trae consigo la halterofilia. El georgiano consiguió levantar 473 kg. en su total olímpico. Este peso total es la suma de los dos movimientos: 220 kg en arrancada y 253 kg en dos tiempos. Lasha levantó ese peso con tan solo un cinturón y por encima de la cabeza.

Otra cosa es lo que han logrado Eddie Hall y Hafthor Bjornsson. El primero levantó 500 kg y el segundo, 'La Montaña' en Juego de Tronos, superó su marca con 501 kg. Pero eso sí, solo hasta la cintura, con correas -especie de cintas en las manos que facilitan el levantamiento- y trajes especiales que ayudan a levantar más peso, tal y como ponen de relieve en la Federación de Halterofilia.

Vida en peligro

Fue en el año 2016 cuando Eddie Hall se convirtió en el primer hombre en llegar a levantar 500 kg en peso muerto, pero esto le pudo salir muy caro. El británico se desplomó y fue después de pasar por el hospital cuando contó todo lo que le había pasado en esos breves instantes en los que se temió lo peor

"Me di cuenta de que me estaba quedando ciego, perdí la visión en el centro de mi ojo, no podía ver a su alrededor. Fue entonces cuando me asusté bastante. Recuerdo acostarme de espaldas y mirar el techo... ese horrible pasillo, detrás de la arena. Solo mirando ese techo con todos los conductos de aire y todo, y pensé, 'Aquí es donde voy a morir. Esto es, aquí es donde muere Eddie Hall'", reveló en su día.

El 'strongman' inglés Eddie Hall, primero en levantar 500 kg Instagram (@eddiehallwsm)

"La gente me estaba limpiando la sangre de los oídos, tenía sangre saliendo por los conductos lagrimales de mis ojos, la sangre todavía salía por mi nariz. Creo que fue algo bastante evidente que hice algo bastante serio, exploté algo en mi cabeza que fue bastante desagradable", recuerda sobre lo que le sucedió.

Pese a lo que pudiese parecer, Eddie Hall tan solo estuvo unos días ingresado y aparentemente no tiene secuelas: "Más allá de la hemorragia cerebral grave y de los signos de conmociones cerebrales posteriores, me recuperé en dos semanas, mental y físicamente".

Superado por 'La Montaña'

Fue este mismo mes de mayo cuando arrebataron el récord a Eddie Hall. Fue Hafthor Bjornsson el que lo logró, aunque su logró se ha visto envuelto en las sospechas. 'La Montaña' levantó 501 kilos.

"No tengo palabras. Ha sido un día maravilloso, uno que recordaré por el resto de mi vida. Dije que iba a lograrlo y, una vez que me mentalizo en algo, soy como un perro con un hueso. Quiero reconocer a mi familia, amigos, entrenadores, fanáticos, sponsors, los que me odian y a todos aquellos que han hecho esto posible", escribió en su cuenta de Instagram.

Las Vegas 2021

Después de que Bjornsson publicase su hazaña, Eddie Hall estalló, acusando al islandés de haber hecho trampa, ya que esta nueva marca la consiguió en su gimnasio y no en un torneo oficial. Este rifirrafe, que tanto dio que hablar en el mundillo y en las redes sociales, ya tiene un desenlace.

'La Montaña' y Hall se verán las caras el próximo mes de septiembre de 2021 en Las Vegas. Pero no será para un nuevo duelo de 'strongman' sino por un combate de boxeo entre los dos gigantes de casi 200 kilos. Sobre esta pelea dentro de un cuadrilátero también se refiere la Federación Española de Halterofilia.

"No me parece denigrante para nuestro deporte que ellos quieran pelearse, pues no practican nuestro deporte, de hecho ellos no son deportistas, son 'showmans' y el hecho de que hayan decidido pelear lo demuestra. Lo que sí que es denigrante para nosotros es que se nos compare con ellos", dicen a EL ESPAÑOL.

