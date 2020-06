Así huyó Miguel Ángel Portugal del Covid-19 en Bolivia: "La embajada de España se desentendió"

El coronavirus va paliando poco a poco sus efectos en España. No por ello ningún sector de la sociedad puede relajarse para no volver a provocar un repunte que ponga en jaque otra vez al país como lo ha hecho en los últimos meses. El epicentro de la pandemia se ha trasladado a otros puntos del mundo que están sufriendo en estos días los peores efectos del Covid-19.

América en general está viviendo el desarrollo de la enfermedad desde hace tiempo, pero los peores registros aún no se han superado y la curva de contagios sigue creciendo. Bolivia es uno de esos países que están sufriendo de forma crítica en los últimos días las consecuencias de la pandemia. La cifra de positivos supera los 13.000 casos y las muertes ya son más de 450, que no se puede comparar con España, pero que hablando con personas que han visto la situación sobre el terreno se entiende que no es una situación sostenible para el país.

Miguel Ángel Portugal (Membrillas de Lara, Burgos, 1955) vivía su tercera experiencia en el país sudamericano. Allí entrenaba al Royal Pari, hasta la última semana de mayo en la que acordó la rescisión de su contrato. Llevaba sin competición desde mediados de marzo, mes también desde el que no veía dinero de este humilde club de la ciudad de Santa Cruz, pero con la ambición de convertirse en un grande de este país. El técnico ha charlado con EL ESPAÑOL para conocer cómo ha sido esa vuelta a Madrid.

El viaje de vuelta

Ante la incertidumbre de cuándo se va a reanudar la competición, Portugal llegó a este acuerdo con el club y decidió regresar a España. El Gobierno fletó un avión el 6 de mayo, pero aún seguía vinculado al Royal Pari y seguía esperando a aclarar algo más la situación del fútbol boliviano, por eso no se planteó regresar antes. Esperaba a un viaje previsto para mediados de junio, pero se enteró, a través de la Embajada de España de un vuelo que volvía a Bolivia desde la península.

Miguel Ángel Portugal, durante su etapa en el Racing de Santander

"El vuelo que yo he cogido es el mismo que ha fletado Bolivia para llevar a bolivianos que estaban en España a su país. Como el avión tenía que volver, pidieron una autorización para que españoles que quisiéramos volver y bolivianos que querían volver a trabajar pudiéramos viajar", explica Portugal.

Es decir, los españoles que viajaran en ese vuelo, lo harían gracias al Gobierno boliviano. De hecho, los contactos con la embajada española solo fueron de información, no se responsabilizaron de lo que pasara durante ese viaje. "La embajada española se desentendió, simplemente nos informó de que existía el vuelo. A mí me mosqueó mucho que no quisieran saber nada de este viaje", desvela el técnico de fútbol.

Una circunstancia que provocó preocupación en Miguel Ángel Portugal. "Yo al principio me acojoné. Luego me enteré de que era un buen avión, que suele ir a Cancún en vuelos vacacionales y que estaba todo en regla", sentencia el entrenador. Ese vuelo despegó, voló y aterrizó sin problemas, pero la embajada española no se preocupó por las condiciones en las que viajarían los ciudadanos españoles que eran "en torno al 20 por ciento" de todos los que volaban.

No era el único español

Allí se quedaron dos jugadores españoles que tiene en su equipo Portugal. "Aún no han llegado a un acuerdo de cómo les iban a pagar la temporada. Querían que solo cobrasen en estos meses el 25 por ciento del salario", explica el ya extécnico del Royal Pari. Alonso Sánchez e Iker Hernández seguirán en Bolivia confinados, donde se espera que siga esta medida de prevención contra el contagio, como mínimo, hasta finales de junio.

Miguel Ángel Portugal en Wilstermann, uno de los equipos que ha entrenado en Bolivia EFE

Seguirán con la incertidumbre de lo que sucederá con su futuro. "Aún no se sabe cuándo va a comenzar la liga, hay muchas dificultades. No existen los protocolos que hay aquí en España. Además, las taquillas son el principal sustento de los clubes. Sin público no tiene sentido jugar", reconoce Miguel Ángel Portugal.

Los jugadores viven (y el entrenador vivía) en la ciudad con más porcentaje de los casos de Covid-19 detectados en el país. "En Santa Cruz hay el 60 por ciento de los casos de coronavirus. Al principio había muy pocos contagios, ahora ya están por los 600 diarios. Allí con 5.000 contagiados ya colapsa la sanidad. Ahora mismo ya se triplica la cifra", argumenta Portugal.

"La gente del extrarradio vive de los mercados en la calle. Estos seguían haciendo su vida normal, bajaban al centro y, si lo cogían, se lo pegaban a los del centro. La gente del centro sí estaba guardando el confinamiento. Había bastantes medidas, te controlaban la temperatura allá por donde entrabas. Pero en el extrarradio no, ves botellones en la calle...", explica el técnico español.

Miguel Ángel Portugal no era ajeno a la realidad que vivía España durante esos meses en los que estaba confinado en Bolivia. "Al principio estaba muy preocupado con lo que estaba pasando en España. Mi familia vive en Madrid y veías cómo se colapsaba todo... Luego ya ves como se iba regulando todo y te tranquilizas", destaca el burgalés.

Una vez aterrizó, a pesar de las colas que se formaron por la serie de controles que tenían que pasar, pudo pisar suelo español y empezar la cuarentena obligatoria para todo el mundo que llega al país de 14 días. "Nada más bajar del avión te dan un papel en el que te explican que solo puedes salir de casa al supermercado y a la farmacia. He estado 70 días de confinamiento allí en Bolivia, pero entiendes que hay que cumplir con esta cuarentena de 14 días", desvela el entrenador de 64 años. Aunque, según cuenta Portugal a EL ESPAÑOL, "en el avión nos dijeron que no tendríamos que guardar cuarentena en España".

Así le iba

Esta tercera experiencia en Bolivia había empezado con buen pie para Miguel Ángel Portugal. Su Royal Pari tenía los mismos puntos que el tercer clasificado, 20, a tan solo uno del liderato. "El equipo estaba muy bien, a ver si cuando puedan volver puede mantener el mismo bloque, porque con el tema económico los extranjeros se fueron", explica el ya extécnico de este club.

Miguel Ángel Portugal, durante un entrenamiento del Delhi Dynamos, de India

Las condiciones en Bolivia son las que son y hay diferencias muy grandes entre unos clubes y otros en cuanto a las instalaciones. "Teníamos una buena infraestructura para entrenar, que allí es difícil. Royal Pari no es de los grandes, pero tenían un proyecto para serlo", desvela Portugal. "Ya después de tres experiencias conoces muy bien la liga boliviana, por eso confían en ti; el tema de las diferencias de altura por ejemplo... hay más condicionantes que en otros lugares", apunta el entrenador castellanoleonés.

El regreso de La Liga

La Liga hará más ameno la cuarentena de Miguel Ángel Portugal. Un regreso del fútbol español del que espera "más sorpresas y resultados atípicos". "El factor campo no va a existir, los pequeños tendrán más opciones ante los grandes...", argumenta el que fuera entrenador de Granada, Racing, Valladolid y Castilla, entre otros.

Eso sí, aún ve arriesgado la petición que están haciendo algunos clubes de Primera y Segunda División. "A mí todavía me parece un riesgo jugar con público. No pasa nada por terminar la temporada sin público. Luego habrá que tomar medidas e ir dejando entrar a la gente poco a poco", sentencia Portugal.

No ve ningún problema para los clubes españoles el hecho de jugar cada tres días. "Que haya muchos partidos es lo de menos. En Bolivia, por ejemplo, cuando juegas la Libertadores, te pasas cuatro meses jugando partidos cada tres días. Las plantillas de Primera pueden asumir jugar ocho partidos al mes. Pero los tienes que utilizar a todos", expone el burgalés.

Tampoco ve polémica alguna sobre a quién beneficia la posibilidad de hacer más sustituciones durante los partidos, aunque entiende que la calidad se impone en estos casos. "Los cinco cambios sirven más para regular los esfuerzos que para otra cosa. No le daría tanta importancia. El que mejor plantilla tiene es el más beneficiado, eso está claro. Los que tienen 25 jugadores de calidad son Real Madrid y Barça, no hay más", sentencia Miguel Ángel Portugal.

