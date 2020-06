Tebas: "Donde y en el momento que se pueda debemos permitir que haya público"

Javier Tebas visitó el plató de El Partidazo de Movistar Plus para hablar del regreso de La Liga y también para adelantar los horarios de las jornadas 30 y 31 del campeonato doméstico. Además, confirmó una noticia que ya se dio el pasado viernes: los encuentros de las 13:00 pasarán a disputarse a las 14:00 horas.

El presidente de LaLiga ha asegurado que siempre creyeron en que se podría volver a jugar y también ha hablado sobre una de las grandes polémicas de la semana: cuándo podrá volver a haber público en las gradas de los estadios españoles. "Siempre he creído que volveríamos a jugar. Ha sido difícil pero lo hemos conseguido", ha señalado.

Sobre la asistencia de público ha dicho que "en el momento que se pueda tiene que haber aficionados". "Es todavía un asunto sanitario. Ahora mismo estamos trabajando sobre un protocolo de vuelta a los estadios. Donde se pueda debemos permitir que haya público. Veo que hay mucha relajación y tenemos una responsabilidad para que se pueda terminar la competición", ha añadido.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, en El Partidazo de Movistar+

"Tengo contacto con los operadores audiovisuales y nuestros aficionados en China nos obliga a poner estos partidos a las 14.00 horas", ha señalado sobre el cambio de horarios en los partidos que se celebren por las mañanas. Después ha comentado que él sí va a postar, personalmente, por poner "el sonido virtual". "Hemos decidido dar esas dos opciones y que el espectador decida".

También ha señalado que habrá un mayor número de fotógrafos acreditados en los estadios, de ocho a catorce. Y son esos catorce el número definitivo. Por otro lado, sobre el control de los futbolistas ha dicho que están "hablando de más de 2.500 test y todo está saliendo de manera correcta".

La foto de Jovic

Uno de los temas que más se ha comentado este domingo es una fotografía en la que se puede ver al madridista Luka Jovic junto a unos amigos haciendo una barbacoa. Muchos han criticado que no llevase mascarilla: "'He estado hablando con el Real Madrid, hay que recordar que este jugador no está con el grupo, no comparte lugares de entrenamiento con sus compañeros".

