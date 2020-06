Aganzo: "No descartamos jugar en Navidad aunque el convenio dice que no puede haber fútbol"

LaLiga no solo piensa en el reinicio de esta temporada para acabar lo que se tuvo que parar por el coronavirus. Javier Tebas ya tiene bien atado el regreso desde dentro de nueve días y, si un rebrote de Covid-19 o una falta de civismo y de compromiso por parte de los futbolistas no provoca algún contagio esporádico, no habrá ningún problema para dar fin en el campo a la 2019/2020.

El presidente de LaLiga se atrevía a decir la semana pasada que la próxima campaña comenzaría el 12 de septiembre. Esto implicaría que, si algún equipo español, con la posibilidad de que sean cuatro aún vigente, llega a la final de la Europa League o de la Champions League, que se jugarán a finales de agosto a priori, no tendría las semanas pactadas en el convenio entre la patronal y el sindicato de jugadores.

David Aganzo habló sobre esta posibilidad en El Larguero de la Cadena SER. El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles dejó abierta la posibilidad de abrir una negociación para que esos equipos que aplazaran su inicio de la temporada 2020/2021 pudieran recuperar sus partidos durante la Navidad. "Nuestro convenio dice que no puede haber fútbol entre el 23 de diciembre y el 2 de enero. Si nos lo piden nos sentaremos para valorar jugar en Navidad. No lo descarto si llega el caso", explicó el responsable del sindicato.

Aún resuena en las paredes de la sede de AFE ese intento por mover a Aganzo de la presidencia con el anuncio de la candidatura de Fernando Morientes. "Los golpes que se ha llevado el sindicato y su presidente han sido por ser independientes de la RFEF y LaLiga. Los futbolistas saben perfectamente cómo está trabajando AFE, me da mucha rabia que intenten dividir al jugador", sentenció el presidente del sindicato mostrándose muy confiado con seguir más tiempo en su puesto.

