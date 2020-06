La Liga, lista para la nueva normalidad: fechas clave, horarios y fútbol sin parar durante 38 días

Javier Tebas lo ha conseguido. Está a nueve días de poder dar el pistoletazo de salida al fútbol post coronavirus. La Liga, después de la Bundesliga, será la primera gran competición europea de fútbol que comenzará su actividad después del paso del Covid-19 por nuestras vidas. Cuando el colegiado dé el pitido inicial en el Sánchez Pizjuán para que comience el Sevilla - Real Betis, el largo invierno a nivel futbolístico que ha sido este confinamiento donde se han ido tantas vidas tocará fin.

El presidente de LaLiga anunciaba este domingo los primeros horarios de esta vuelta de la competición nacional. Nunca el saber que el Levante - Valencia se iba a jugar el viernes 12 de junio a las 22:00 horas o que el domingo 14 se celebrará un Real Sociedad - Osasuna a la misma hora significó tanto para el aficionado. La sensación de que vuelve la normalidad a nuestras vidas se ve con pequeños gestos como este.

38 días 'non stop'

Desde ese día 11 hasta el fin de semana del 19 de julio, La Liga no parará ni un solo instante. Inmediatamente después de que termine el domingo la jornada 28 con ese partido al que se hacía referencia entre vascos y navarros, el lunes ya arrancará la 29. Se vienen 38 días sin freno en los que el fútbol ayudará a aliviar toda la presión que ha generado una situación que nadie estaba preparado para vivirla.

Gareth Bale y Eder Militao

Hay dos factores por los que los 38 días no serán con fútbol todos los días. Primero porque las dos últimas jornadas tendrán horario unificado y todo dependerá de la situación en la que lleguen los diferentes frentes abiertos en la clasificación. En el caso de que todo llegara vivo a estas jornadas, por ejemplo, podría haber una única franja horaria en esas dos fechas que están previstas para el miércoles 15 de julio y el domingo 19.

El segundo, como desveló Tebas durante la entrevista en #Vamos, es que para cuadrar y garantizar que todos los equipos tengan un descanso de 72 horas entre partido y partido, seguramente haya algún lunes sin fútbol. El compromiso de LaLiga es publicar más horarios esta misma semana y, en función de las citas que se fijen de cara a la segunda semana de la vuelta del campeonato, o sea, de las jornadas 30 y 31, se conocerá cuándo podría ser ese día sin fútbol de Primera.

El calor y los horarios

Pero lo que más resaltó del anuncio de las fechas en las que regresará el fútbol fue un horario imprevisto. Tebas anunció partidos a las 13:00 horas y a las 17:00 horas. En principio, no se preveían encuentros a esas horas por las temperaturas que tiene España a estas alturas de la temporada. Hay que recordar que La Liga ya habría acabado, aunque sí seguiría la Segunda División por ejemplo.

Los horarios de la jornada 28 de La Liga

La imagen que publicó LaLiga con los horarios iba acompañada con la temperatura histórica y con la temperatura prevista para ese día y en la ciudad en la que se juega el partido. El trato al que se llegó con la Asociación de Fútbolistas Españoles y la RFEF fue que no se jugarían encuentros cuando las temperaturas superen los 30 grados y así quedaba acreditado en la tabla tanto por el dato histórico como por el dato de la previsión.

En cualquier caso, no son números definitivos. El hecho de que no haya público ayuda a la posibilidad de poder cambiar el horario de un partido, incluso aplazarlo, hasta horas antes de su celebración prevista. Si la temperatura fuera superior a la previsión, LaLiga podrá tomar esa decisión. En cualquier caso, por esas temperaturas históricas y las previsiones, estos encuentros a mediodía y durante la tarde no irán más allá de estas primeras jornadas.

De esta manera Tebas ha conseguido asegurar esos horarios que benefician al consumo de La Liga en el extranjero. Por ejemplo, en esta primera jornada habrá un Espanyol - Alavés a las 13:00 horas y el mercado asiático del club perico es muy importante. No podrá alargarlo mucho en el tiempo, pero es importante cuidar a esta parte trascendental del crecimiento en el exterior de la competición.

Ocampos, Banega, De Jong y 'Mudo' Vázquez saltándose las medidas del confinamiento

Después de que no haya obligación sobre las concentraciones, los clubes deberán de tener una estricta disciplina con sus jugadores para impedir que puedan contagiarse. El aviso que fue el caso Banega y el resto de los jugadores del Sevilla que se saltaron las normas de las reuniones de más de diez personas ha servido para aumentar el control. Tebas avisó que nadie se puede relajar, y menos cuando la estructura está tan configurada para propiciar un regreso seguro.

Un positivo podría obligar al aplazamiento de partidos y a ese descuadre de la competición. El control es máximo a través de los test y del personal de LaLiga que vigila los entrenamientos. Incluso por los borradores que se están filtrando parece que los periodistas y los fotógrafos tendrán acceso a los campos. El entramado está listo para que el fútbol vuelva en España. El resultado del trabajo de los últimos meses para ser el buque insignia de la recuperación económica del país se podrá ver en nueve días.

