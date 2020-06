Así será la realidad virtual que prepara LaLiga: público al estilo del FIFA y reacciones con cada gol

El gran cambio que va a vivir el fútbol post Covid-19 va a ser el del público. Los jugadores están acostumbrados a los encuentros cada tres días y, sobre todo, están preparados físicamente para soportarlo. Lo mismo sucede con las temperaturas del verano que va asomando en la península. Pero, a excepción de alguna sanción a algún club, ninguno está listo para jugar un partido sin gente en las gradas.

A pesar de que en los últimos días son varias las voces y los clubes que están tratando de encontrar cualquier excusa en el BOE o en lo que dice el Consejo Superior de Deportes para conseguir que haya público en algún momento del final de la temporada 2019/2020, la realidad es que, si no hay un cambio sorprendente, no habrá gente en los estadios hasta la temporada 2020/2021.

LaLiga lleva trabajando tiempo para que, aunque no pueda evitar que los jugadores no vean a nadie cuando levanten la mirada del césped ni que no sientan el aliento de su afición en su estadio, el seguidor desde su casa o desde la televisión del bar no note ninguna diferencia. De hecho, estas medidas también se llevarán a las radios para que los narradores puedan tener un ambiente por debajo.

Imagen aérea del Eibar - Real Sociedad que se disputó sin público en las gradas EFE

Son varias las empresas que se han puesto en contacto con LaLiga para ofrecer servicios de realidad virtual y de simulación acústica del ambiente del estadio para que este regreso del fútbol español sea menos frío. Sky Alemania, por ejemplo, dio una opción a los espectadores de poder tener ambiente ficticio para que la retransmisión tuviera más vida con reacciones cuando un equipo mete un gol. La Premier League, que volverá más tarde que La Liga, también ha anunciado un sistema similar con realidad virtual para llenar las gradas en la realización televisiva del partido.

LaLiga llegó tarde

Algunas, cuyos efectos probablemente sean más realistas que el ganador final de esta pelea, no podrían tener sus proyectos preparados para el inicio dentro de seis días. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con varias de estas empresas y, una de ellas, nos confiesa que con su presentación "LaLiga ha flipado". En cualquier caso, esta opción llegaría para la próxima temporada y, por el momento, no ha sido desechada por la patronal.

En esta pugna hay un ganador y Movistar ofrecerá una opción para ver los partidos con público en formato de realidad virtual sobre las gradas y sonido ambiente de la afición local con un realismo tal que, cuando haya un gol, la grada lo cantará. Para los que no quieran perder la esencia de la naturalidad, habrá otra opción para ver el encuentro tal cuál se está desarrollando, como hace la televisión de pago española con la Bundesliga.

Así será la imagen

Antes de los encuentros ya nos hemos acostumbrado a ver sobre el campo una superposición con las alineaciones de las dos plantillas que se enfrentan en un partido. La idea será similar, pero proyectando una grada llena de 'monigotes' e imágenes animadas que imiten la sensación de público en el estadio. Todo llegará a través de la tecnología de animación 3D que colabora con Mediapro. El realismo de las aficiones será similar al del videojuego FIFA 20.

LaLiga busca evitar lo que supone tener las gradas como esta imagen de un partido de la Bundesliga 2

El nivel de detalle podría haber sido mayor con alguna de las otras empresas consultadas, pero también habría requerido más tiempo para su ejecución desde que LaLiga se interesó por estas ideas. Ha sido durante esta semana cuando se han producido las reuniones donde se han presentado los proyectos, pero la patronal quería la idea mejor desarrollada y que se pudiera aplicar desde el Sevilla - Real Betis que estrenará este nuevo fútbol.

Todo ello estará acompañado por un sonido de ambiente muy relacionado con el que se escucha en el FIFA. EA Sports ha colaborado con esta iniciativa ganadora para prestar el material que ellos disponen para su videojuego. Son grabaciones reales tratadas digitalmente. De hecho, según se acerque el balón a un área u otra, la intensidad variará.

Un paso al futuro

En principio no se espera que se utilice este sistema para hacer promociones publicitarias, como se mostraba en la prueba que hizo la empresa OZ Sports y que llamaba tanto la atención. Sí es cierto que el resultado que se espera será similar en cuanto a la sensación de público. Esta colaboración con RVX, empresa que trabaja para películas producidas en Hollywood y para series de calado mundial, es la prueba más similar que existe a lo que veremos; además de lo que han visto Javier Tebas y su equipo en las diferentes reuniones de esta semana.

La prueba de OZ Sports y RVX sobre la aplicación de la realidad virtual en un partido de fútbol

El seguidor de LaLiga podrá elegir entre las dos opciones. En ningún caso, esta idea no tiene el fin de sustituir al aficionado corriente en el estadio, pero sí que se irá desarrollando hasta el punto que dentro de la venta de los derechos televisivos futuros prime la idea de poder ofrecer una opción de realidad aumentada al espectador que le permita sentirse en la grada del estadio a través de las gafas que ya permiten, por ejemplo, hacerlo en la NBA. De esta forma, Real Madrid y Barça podrían tener afición en las gradas celebrando el título de Liga.

