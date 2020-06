El polémico mensaje de Jesús Fernández por la manifestación de Vox y las de George Floyd

En los últimos meses se han vuelto de lo más comentadas las publicaciones de futbolistas criticando las acciones políticas de uno y otro bando. El último en hacerlo es Jesús Fernández, ex de Real Madrid, Getafe o Cádiz y que ahora milita en las filas del Panetolikos.

El portero ya se manifestó hace unos días a favor de Vox, el partido liderado por Santiago Abascal, y ha vuelto a la carga contra el Gobierno por la doble vara de medir que existe, a su juicio.

Reprocharon las manifestaciones de Vox por saltarse las normas del Estado de Alarma, pero no han hecho lo mismo con las que se han producido para protestar por el terrible asesinato de George Floyd en EEUU.

Recuerden!!Los que se manifestaban(en ◘)por la muerte de 40mil personas y la mala gestión y mentiras de su gobierno eran unos fascistas irresponsables y casi asesinos..los que hoy protestan asi por la muerte de una persona a 7mil km son defensores de la vida y la igualdad! pic.twitter.com/QuzXUP7yGk — Jesús Fernández (@IamJesusFdez) June 7, 2020

¡Recuerden! Los que se manifestaban (en coche) por la muerte de 40 mil personas y la mala gestión y mentiras de su gobierno eran unos fascistas irresponsables y casi asesinos. Los que hoy protestan así por la muerte de una persona a 7 mil kilómetros son defensores de la vida y la igualdad", escribió Jesús Fernández.

"Hipocresía y doble vara de medir de siempre ¡¡Esto es España!!", añadió el portero en un tuit publicado posteriormente. Antes ya se había manifestado políticamente: "Sí, es cierto que apoyé la manifestación de Vox, pero no me he promocionado por ningún partido. Si la disponibilidad me lo hubiese permitido, al ser de Madrid, por qué no haber ido a la caravana... El Gobierno no ha reaccionado a tiempo".

