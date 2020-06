De Jong: "Si Messi te habla y te da un consejo, lo tienes que escuchar"

Frenkie de Jong continúa trabajando a las órdenes de Quique Setién de cara al regreso del fútbol la próxima semana. El joven centrocampista holandés ha hablado en el programa Euro Football Podcast de la emisora BBC Radio 5 Live sobre su etapa en el Barcelona.

"Los entrenamientos son intensos y quizá estamos mejor que cuando paramos. Siento que hay algo especial por llegar", ha asegurado un De Jong que también se ha referido a su compañero de equipo Leo Messi.

"Si él (Messi) te está hablando y te da un consejo lo tienes que escuchar porque es, de lejos, el mejor jugador del mundo. Si te da un consejo, tú le escuchas. Algunas veces te dice que tienes que ser más profundo o situarte por fuera. Son pequeñas cosas, pero marcan la diferencia", ha comentado.

Frenkie de Jong evita la presión de Casemiro REUTERS

También se ha referido a sus distintos roles en el Barça y en la Oranje: "En el Ajax y en la selección de los Países Bajos tenía un rol diferente porque jugamos con un doble seis (con doble pivote)". "Juego mejor cuando no soy el centrocampista más defensivo, pero tampoco el más ofensivo", ha añadido.

Fichaje por el Barcelona

"Al principio no tenía la sensación de que el Barcelona realmente me quisiera, pero ellos me dijeron que tenía una buena oportunidad para ser titular y fue muy fácil para mí", ha asegurado. Un sueño hecho realidad: "Alguna veces conduciendo al entrenamiento ves el tiempo que hace y son esos momentos en los que piensas: Es lo que siempre he querido desde que soy un niño, es un sueño".

Asesinato de George Floyd

También se ha referido al tema del momento, el terrible asesinato en Estados Unidos, a manos de la policía, de George Floyd: "Es muy triste que sigan pasando cosas como esta".

