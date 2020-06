El mercado de fichajes en el fútbol tras el Covid-19: "Vuelve el trueque, menos traspasos y más cantera"

El mercado de fichajes de verano de La Liga dará su pistoletazo de salida el 1 de julio y concluirá el martes 1 de septiembre. El inicio en España coincidirá con el de la Bundesliga, que tendrá su apertura también el mismo día para cerrar el 31 de agosto.

Semanas antes que en el fútbol español y alemán se pondrá en marcha el mercado en la Premier League y la Ligue-1. Ambos abarcarán del 10 de junio hasta el 1 de septiembre, que será cuando se cierren sus respectivos periodos de transferencias.

Debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, las grandes ligas europeas han estado paradas y todo ello ha provocado que numerosos equipos tuvieran que hacer ERTEs o reducción de salarios. Dichas medidas han hecho y van a provocar que el mercado de fichajes cambie radicalmente.

Para analizar cómo se moverán los clubes a la hora de incorporar jugadores de cara a la próxima temporada, EL ESPAÑOL ha podido hablar con varios representantes de numerosos jugadores y personas expertas en el mercado de fichajes.

Mikel Abete, director de YouFirstSports País Vasco-Navarra, Antonio Sanz, portavoz de Bahia Internacional, Manuel García Quilón, representante de jugadores como Pepe Reina o Callejón, y Rodri Baster, fundador de la agencia de representación de jugadores Promoesport y actual Director de Promoesport International, han atendido a la llamada de este periódico.

Cantera e intercambio de jugadores

La crisis económica provocada por el coronavirus ha hecho que muchos clubes tengan que reinventarse. El mercado de fichajes no iba a ser menos ya que todo cambiará al menos en las próximas dos ventanas de transferencias.

"El coronavirus ha originado una tremenda pérdida económica en los equipos. Ahora se tiene menos capacidad económica, por lo que hay que recortar gastos. Los jugadores costarán menos y se va a tener que mirar mucho en la cantera. Eso va a influir tanto en equipos top, como Real Madrid o Barcelona, como en modestos, ya que todos van a reducir cualquier gasto en fichajes", comenta Quilón.

Rodrygo Goes y Reinier Jesús, con el Castilla EFE

En la misma línea se sitúa Antonio Sanz, que añade también que el "trueque", es decir, "el intercambio entre jugadores", ahora se va a notar más que nunca. Todo eso sumado a que esa forma venta del jugador se pueda compensar con algo de dinero.

El mercado de fichajes

Habrá equipos que no tengan la necesidad de vender ni de comprar ya que estos últimos años han adoptado una política de fichajes pensando en el futuro.

"Los clubes que no tienen necesidad de vender, van a aguantar y esperar al siguiente mercado para ver si es normal y poder así vender en los precios de los últimos años; y aquellos que no tengan más remedio que vender para equilibrar el balance o crecer en alguna otra área, tendrán que hacerlo por debajo del valor que en principio le hubiera ofrecido el mercado. Además, habrá jugadores que tal vez no quieran moverse ahora porque ya vendrán tiempos mejores", asegura Mikel.

"El mercado tiene estructura piramidal. Cuando los equipos de arriba gastan, va sacudiendo a los de abajo. Si el Real Madrid ficha a un jugador del Sevilla, el Sevilla hará lo mismo con uno del Villarreal y así sucesivamente. Ocurre igual que en el mercado internacional. Si los grandes equipos tiran de talonario se produce un efecto cascada", confiesa Antonio.

Reguilón, con el Sevilla Instagram

"Habrá menos traspasos, las operaciones van a ser más lentas y el mercado será más creativo (más, cesiones e intercambio de jugadores). Y, por supuesto, la cantera va a tener un papel fundamental. Además, muchos equipos acudirán a mercados más baratos", expresa Abete.

"A día de hoy todos los equipos están un poco parados y ninguno ha dado un paso adelante. Los clubes ajustarán presupuestos y se verá afectado en los traspasos y en los salarios. Las grandes ligas tienen que empezar a actuar para que se vaya moviendo el dinero", comenta.

Traspasos millonarios

Acostumbrados a traspasos multimillonarios durante todas esta temporadas, Baster vaticina que, al menos este año, el mercado se resentirá y no seguirá la tónica de los anteriores cuando, por ejemplo, el PSG pagó 222 millones por el brasileño Neymar. "Habrá un mercado futbolístico conservador y con caída del precios entre un 25 y un 30 por ciento", confiesa Baster.

"Si los clubes top no inyectan dinero al mercado, obviamente los traspasos serán mucho menores" y los clubes que están a un nivel inferior "no tendrán mucho dinero que gastar".

No obstante, precisa que para aquellos clubes que se encuentran en mejor situación económica, menos hipotecados, surge una oportunidad y pueden aprovechar la ocasión "para dar un paso adelante a nivel cualitativo con respecto a algún competidor que tenga más dificultades financieras a corto plazo".

Neymar y Mbappé, durante su último partido juntos REUTERS

"No sabría decirte exactamente el porcentaje que van a bajar los precios de los fichajes. Pero los clubes ya han recibido la consigna de que van a tener que rebajar su presupuesto un 30%. No obstante, siempre habrá excepciones ya que podrá haber fichajes de campanilla. No veremos tantos como en otras temporadas, pero habrá clubes que fichen algún jugador importante pagando tal vez unos 100 millones de euros por ello", dice Antonio.

En la misma linea de Antonio está Abete, ya que confiesa que "habrá alguna operación potente, pero con incertidumbre y cautela. Eso sí, habrá muchas menos que otros años".

Periodo de traspasos

El mercado de fichajes no se abrirá ni cerrará en las mismas fechas en las respectivas grandes ligas europeas. ¿Es eso un problema o una ventaja para los equipos?

"Esto ya ha pasado, así que ni es un problema ni una ventaja. Cada Federación marca un poco los destinos de cada uno. En España empieza el 1 de julio y habrá competición aún. El mercado estará abierto y todo esto influirá en muchos jugadores ya que podrán salir beneficiados debido a que si hacen buenos partidos, su nombre ascenderá en el mercado de fichajes. A muchos futbolistas les puede venir bien que se haya retrasado tanto el mercado", manifiesta Antonio.

¿Y las operaciones casi hechas?

Muchos jugadores acababan contrato a final de esta temporada o directamente habían decidido fichar por otro equipo para cambiar de aires. ¿El coronavirus ha afectado a las operaciones que estaban casi hechas?

"Nuestra agencia representa a unos 350 futbolistas y ha realizado más de 2.000 operaciones en todo el mundo. Hemos tenido varios clientes afectados por el coronavirus, pero asintomáticos o con sintomatología leve, por lo que nos damos por satisfechos", dice Rodri.

Ousmane Dembélé

De hecho, revela que ya hay operaciones que han quedado congeladas porque "la incertidumbre es muy mala para cualquier mercado, no solo para el futbolístico, a la hora de invertir".

"Hay muchísimos clubes que lo que han hecho es paralizar la situación para ver el escenario que habrá en uno, dos o tres meses y eso hace que las operaciones en curso se hayan frenado, aunque hay alguna renovación que se está haciendo. En estas situaciones de incertidumbre todos tienen tendencia a ser conservadores y no aventurarse", razona.

"Nosotros hemos hecho alguna operación, sobre todo varias renovaciones. Ninguna se ha tirado para atrás, pero algunas que se supone que iban a tener un recorrido temporal lógico, se han parado un poco", revela Mikel.

El fin de los contratos

Muchos jugadores acaban contrato con sus equipos a finales del mes de junio. La cuestión aquí es qué ocurrirá con los futbolistas que se encuentran en esta situación si las competiciones siguen disputándose.

Willian (Chelsea) REUTERS

"Aquí hay dudas. No todos los contratos ponen que acaban el 30 de junio. La gran mayoría dicen que acaben al finalizar la temporada, en este caso la 2019/2020. Si sigue habiendo fútbol en julio, ese contrato no ha finalizado. Habrá flexibilidad entre jugadores y clubes", comenta Antonio.

¿A quién afecta más esta crisis?

Las crisis suelen siempre afectar más a la gente pobre o de clase media. Ligado al fútbol, ocurre lo mismo, tal y como cuenta Antonio.

"Todo va a afectar más a los equipos modestos. Lo mismo que con los futbolistas, ya que los grandes jugadores no lo notarán mucho. Los jugadores de clase media notarán mucho más en esta crisis debido a la reducción del presupuesto de los equipos", manifiesta.

"Los clubes que han estado gestionando bien estos tiempos de bonanza, tendrán ahora una reserva y estructuras sólidas", expresa Abete.

