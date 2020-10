Alaphilippe sufre dos fracturas en su mano derecha tras su brutal caída en el Tour de Flandes

Malas noticias para Julian Alaphilippe, que ha visto como su temporada termina de una forma bastante traumática, no solo por no poder disputar la victoria en el último monumento del curso, el Tour de Flandes, si no porque además se ha producido una importante lesión en su mano derecha.

El corredor francés estaba siendo el gran atractivo de la prueba, ya que había intentado en varias ocasiones romper el pelotón para formar el grupo de cabeza que se disputara el triunfo. Alaphilippe llegó a atacar desde lejos en varias ocasiones, pero fue en la última de ellas cuando consiguió realizar el corte bueno.

En un primer momento, solo Mathieu Van der Poel pudo seguir su rueda y ambos se lanzaron en solitario en busca de los últimos kilómetros. Sin embargo, apareció por detrás la figura imperial de Wout Van Aert, que no se quería perder la fiesta de los gallos y que dibujó el panorama soñado para los últimos 30 kilómetros de carrera.

Tras conectar con el duo de cabeza, los tres se lanzaron en busca del triunfo, pasando al relevo de una forma maravillosa y creando una sociedad que nadie pudo derribar por detrás. El Tour de Flandes iba encaminado a tener un final soñado con los tres grandes favoritos rodando en solitario y colaborando para que nadie más entrara.

Sin embargo, un imprevisto sucedió a falta de 35 kilómetros para meta, antes de llegar a las dos últimas subidas decisivas y dio al traste con las aspiraciones de Julian Alaphilippe. El grupo de cabeza iba enfilado con Wout Van Aert llevando la voz cantante en la delantera. Van der Poel a su rueda y en última posición el flamante campeón del mundo.

En una recta sin aparentes complicaciones, un conjunto de motos se pararon en la zona derecha de la carretera sin que los corredores se dieran cuenta. En primer lugar, la moto de componentes de repuesto y por detrás, la del juez de carrera que iba siguiendo al grupo delantero. Los corredores también iban agrupados en el mismo lado de la calzada y no se dieron cuenta de la situación.

El terrible choque de Alaphilippe

Van Aert pasó el primero sin problema, pero cuando llegó Van der Poel tuvo que hacer un movimiento muy brusco para esquivarles en el último momento. Quien no pudo evitar chocar contra la moto de los jueces fue Alaphilippe, que no tuvo tiempo de reacción tras el movimiento de Van der Poel y chocó sin poder evitarlo contra la moto, teniendo una brutal caída. El francés salió despedido y dio incluso una vuelta de campana.

Alaphilippe tras su paso por el hospital Twitter (@deceuninck_qst)

Tras el tremendo impacto, quedó tendido en el suelo, gritando de dolor y de desesperación porque estaba viendo con sus propios ojos como se le escapaba la oportunidad de luchar por su primer Tour de Flandes. El golpe había sido tremendo, pero el dolor fue casi más moral que físico porque el corte bueno de la carrera estaba hecho y él se había quedado fuera por una situación tan extraña.

Finalmente, Alaphlippe fue trasladado al hospital de Ronse donde fue sometido a una exploración y donde se le reconocieron hasta dos fracturas en su mano derecha, en los metacarpianos 2 y 4, tal y como ha revelado su equipo Deceuninck Quick Step. 'Loulou' será operado este lunes por la mañana en la Clínica Herentals por el doctor De Schrijver.

