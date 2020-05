Lance Armstrong dice 'su verdad': "¿Si tuve cáncer por doparme? No puedo decir que no"

Los documentales de viejas glorias del deporte están de moda y Lance Armstrong quiere recoger la estela de Michael Jordan para contar "su verdad". El ganador de siete Tour de Francia, de los que posteriormente fue desposeído, lanzará este próximo domingo 24 de mayo un documental en el que promete hablar de los años más oscuros de su carrera y admitir todo lo que hizo en colaboración con ESPN.

Este domingo la cadena norteamericana publicó el tráiler del documental y Armstrong ya deja varios titulares para cebar la gran cita del próximo fin de semana. Aunque el ciclista ya reconoció en 2013 en un programa con Oprah Winfrey que se dopaba, el que fue ejemplo para muchos estadounidenses ofrece en este documental nuevos detalles sobre una carrera marcada por el dopaje.

"La primera vez que tomé la hormona del crecimiento fue en 1996. La primera vez que me dopé diría que fue con 21 años", explica en el tráiler del documental. Armstrong no se muerde la lengua ni hablando de su cáncer testicular que le retiró parcialmente del ciclismo. "¿Si enfermé a causa del uso de sustancias dopantes? No puedo asegurar que no sea así", sentencia el que fuera campeón del Tour de Francia.

"En mi primera temporada como profesional ya tomaba cortisona. El EPO era otro nivel. No quiero que sirva de escusa, pero todo el mundo lo hacía y yo hubiese ganado igualmente estando limpio", argumenta el norteamericano cebando una cita que ya esperan en Estados Unidos con muchas ganas, así como los aficionados al ciclismo.

