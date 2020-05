Matxin y el nuevo ciclismo post coronavirus: "Es como Halloween, mejor susto que muerte"

El ciclismo ha marcado esta semana un nuevo punto de partida con la confirmación del calendario que la Unión Ciclista Internacional ha planteado para comprimir el máximo número de competiciones en un período y así asegurar que el pelotón ruede en este 2020 a pesar del paso del coronavirus.

Aunque La Vuelta y el Giro se correrán lejos de sus fechas habituales y en unas condiciones que han creado mucha incertidumbre en el pelotón. Las dos Grandes Vueltas tendrán que solaparse durante algunos días en el inicio de una y el final de otra. De hecho, coincidirán en el mismo día la crono que promete ser definitiva para la ronda italiana, la etapa del Tourmalet de la prueba que recorre España y la Paris - Roubaix.

EL ESPAÑOL ha abordado todas estas inquietudes con Joxean Fernández Matxin. El director del UAE Team Emirates no para de trabajar desde España intentando completar el puzzle que ha creado este nuevo calendario. Tras una de esas reuniones en las que el equipo se está rompiendo la cabeza para elaborar la hoja de ruta de sus pupilos para este 2020, nos atiende para comentar esta nueva normalidad en el mundo del ciclismo.

Joxean Matxin, junto a Fernando Gaviria, uno de sus descubrimientos EFE

¿Cómo está pasando el tramo final del confinamiento Matxin?

Esperando la normalidad, que es lo que todos queremos. Tranquilidad, esperando las nuevas noticias. Esto me pilló en los Emiratos, hicimos la cuarentena allí y cogimos el último avión que había para poder regresar a Europa. Dentro de los problemas, estamos bien.

¿Qué tal están los ciclistas que dieron positivo durante el UAE Tour?

Dieron positivo Gaviria y Richeze. Están perfectamente. Tuvieron síntomas leves, no era una situación muy problemática. Salieron del hospital, están en casa y sin ningún problema. Nos dijeron incluso que era mejor pasarlo por generar la inmunidad. Pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta.

Este jueves habéis dado una gran noticia con la renovación de Pogacar.

Sí, estamos muy satisfechos. Es el corredor más emergente de nuestro equipo. Es una garantía para seguir en la línea. Lo teníamos prácticamente hecho hace tiempo. La situación del coronavirus pospuso la notificación. Es una pieza clave de nuestro proyecto. Es un corredor que lo consideramos nuestro. Le hemos dado la oportunidad.

"Mis ciclistas no tienen miedo al nuevo pelotón"

Sin la aparición del coronavirus, hoy deberías de estar en Budapest en el inicio del Giro

Al principio sí que hablábamos más de lo que se tenía que estar corriendo, pero según fueron sucediendo las cancelaciones, no sabes muy bien ni qué fechas había. Intentas mirar más al futuro que al pasado. Estamos tranquilos, esperando que todo esto se acabe.

Ya tenéis un calendario para la temporada, una hoja de ruta sobre la que trabajar.

Sí. Yo creo que es lo más importante, vemos la luz al final del túnel. Ha habido un esfuerzo colectivo. Éramos coherentes de que había que buscar una solución, nunca iba a ser una solución perfecta. El ejemplo es este, se ha hecho un calendario para todos.

Parece evidente que habrá que correr sin público

Esa es la previsión. Esto es como Halloween: truco o trato, susto o muerte. Mejor susto que muerte. No es que sea la mejor solución, pero es la menos mala. Hay que estar orgulloso de que todos hemos arrimado el hombro.

¿Cómo han cambiado los planes que teníais en cuanto al calendario de los corredores?

Estoy en ello. Estoy descifrando todo ese calendario, haciendo un encaje de bolillos porque cambia bastante. Antiguamente el que podía hacer Giro, podía hacer Vuelta. Ahora mismo el que haga Giro no puede hacer ni Tour ni Vuelta. El que haga Tour sí puede hacer Vuelta, pero si haces Tour y Vuelta no hay espacio para todos.

Tadej Pogacar celebra una victoria la temporada pasada REUTERS

Estoy buscando ese equilibrio coherente entre todos para que todos puedan correr y ser competitivos. Por ejemplo, un corredor como Kristoff que tenía que hacer el Giro, no puede hacerlo porque coincide con todas las clásicas. Es uno de nuestros corredores más fuertes para esas carreras y tenemos que cambiar la programación inicial.

Como todo el mundo va a querer correr todo lo que pueda, ¿podréis hacer los equipos lo más potentes que quisierais?

Si algo se ha demostrado con todo esto, es que el Tour va a ser el más beneficiado. No solo por el calendario, se ha reforzado en cuanto a calidad, repercusión...

¿Cómo os afecta el solapamiento del Giro y La Vuelta?

Yo creo que ahora mismo hay que establecer calendarios no muy continuos y sí más específicos. Antes había más continuación de hacer dos carreras seguidas, ahora hay que adaptarse al cambio.

¿Los ciclistas del equipo te han transmitido algún temor a meterse en un pelotón después del paso del coronavirus?

No, porque saben que si un equipo ha sido prudente con este tema, hemos hecho una cuarentena voluntaria para evitar cualquier problema, hemos dicho no a la Paris - Niza, hemos sido nosotros. Los ciclistas saben que para nosotros prima la salud que lo deportivo.

Así nos lo han transmitido los patrocinadores. Solo tengo palabras de agradecimiento porque ese valor humano impera por encima de cualquier situación. No podemos estar más orgullosos de tener estos patrocinadores.

"Enric Mas es un líder, lo lleva en el ADN y va a cumplir"

Independientemente de que te guste el equipo, de que tengamos victorias o no, tener empresas como Emirates, FAB, la tercera banca más importante del mundo, y a todo un país como UAE, te da orgullo.

Sobre todo con los problemas que van a tener algunos equipos, hay que salvar la temporada

Está claro. Es una situación que influye a las empresas que tienen dificultades para mantener puestos de trabajo. Está claro que algún equipo sufrirá esas consecuencias. A ver cómo evoluciona todo y ojalá que el ciclismo siga teniendo la misma fuerza.

Tendrás mucho trabajo estos días pero, ¿eres de los que se pone de las etapas antiguas?

Si me pongo a ver etapas antiguas única y exclusivamente es porque estoy haciendo rodillo. Soy al revés, me gusta ver más el futuro. Me gusta ver vídeos de carreras de Junior, Amateur... Para saber quién puede ser un fenómeno. Intento descifrar el futuro.

Esa faceta tuya de ojeador ha marcado tu carrera

Sí. Cuando lo haces como 'Team Manager' ves el resultado directamente, cuando eres simplemente ojeador, es todo más visual. En Quick Step tuve esa experiencia. Agradecimiento total que tengo a Patrick Lefevere por el apoyo que me dio y eso se refleja en que todos esos corredores ahora componen el equipo. Todo lo que he hecho, lo he hecho con pasión. Trabajar sobre tu pasión es un lujo y me siento un afortunado.

Ojalá encontrar otro Freire, ¿no?

En España siempre hay una costumbre de encontrar el sustituto. Cuando faltó Induráin, queríamos todos que Olano fuera Induráin. De repente, nos juntamos con ocho o 10 corredores que probablemente fueran de los mejores del mundo. Valverde, Samu Sánchez, Carlos Sastre, Contador, Purito... Y aún seguimos queriendo un nuevo Induráin. Es que lo que tenemos, no te digo que sea mejor ni peor, pero a cada uno hay que tratarlo particularmente. Ahora estamos hablando de que cuando lo deje Valverde, nos vamos a acordar.

Juan Ayuso, la última apuesta de Joxean Matxin Alberto Brevers

Tu descubriste y conoces muy bien a Enric Mas, ¿está preparado para ser un líder en Movistar?

Él es un líder. Tiene carácter de líder y piensa como un líder. Entonces, va a actuar como líder. Tendrá mejor o peor condición en ciertas carreras, pero es un líder y asumirá su responsabilidad porque su ADN es así. Es un líder, no tengo ninguna duda.

Ya estás en camino de sacar otra joven perla, anunciasteis el fichaje de Juan Ayuso hace unos días...

Esto es como todo. Acabamos de hablar de muchos ciclistas. Cuando trasmites que es un corredor excelente y que va a ser un fenómeno, del cien por cien tienes dudas. No sabes lo que va a pasar en el futuro. Pero sí se que si no hay un problema personal o una lesión, Juan va a ser un fenómeno.

Tiene el equilibrio perfecto para serlo. No quiero con esto que sea una presión, es una señal de confianza. Tengo confianza en él. No necesito que gane mañana carreras. Estoy construyendo un futuro excepcional y su nombre está impreso en la palabra futuro.

McNulty, Bjerg... La verdad es que la factura de promesas es grande

Brandon McNulty es otro ejemplo de talento puro que va a emerger en breve. Camilo Ardila es otro, Mikkel Bjerg, es otro, Alessandro Covi, es otro, Riabushenko, es otro. Cristian Muñoz, es otro. Tenemos muchos jóvenes corredores muy buenos.

Y están muy bien acompañados de corredores de experiencia, este año también fichasteis a De la Cruz... Aru y Rui Costa son importantes en ese sentido...

Los corredores con experiencia te transmiten esa tranquilidad y una visión más real de la experiencia para estos nuevos corredores. Richeze, Marcato... son corredores que también son muy importantes porque ayudan a ganar a esos grandes. Son muy importantes en el equipo.

