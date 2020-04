Egan Bernal quiere que el Tour 2020 se corra "por el bien del ciclismo"

El colombiano Egan Bernal aseguró este viernes que está tratando de "no pensar" en el Tour de Francia, del que es vigente campeón, porque "la situación es muy complicada" a causa de la pandemia del coronavirus y en este momento es imposible saber si se podrá disputar la edición de este año.



"Trato de no pensar en el Tour de Francia, la situación es tan complicada que no se pueden imaginar las fechas. Espero que se pueda correr, lo espero por mí, por mi equipo, por el ciclismo en general y por los aficionados", afirmó Bernal en declaraciones a la televisión italiana Sky Sport.



Bernal, de 23 años, hizo historia el año pasado al ser el primer corredor colombiano capaz de ganar el Tour de Francia y fue el tercer ciclista más joven en lograr esta hazaña.

Egan Bernal, en el podio del Tour de Francia Reuters

