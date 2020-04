Francia fija el inicio de la próxima temporada de la Ligue-1 el 23 de agosto

El fútbol francés ya ha asignado las fechas en las que comenzará la próxima edición de la Primera y la Segunda División en el país galo. La LFP tomó la decisión este jueves, según ha adelantado L'Equipe, que la próxima temporada arranque el 23 de agosto en la Ligue-1. De esta forma, ponen el cerco sobre hasta qué punto se puede extender la actual campaña una vez se supere el parón por el coronavirus.

En cualquier caso, la decisión de la LFP está subordinada a la UEFA. Por lo que hasta que no tenga el visto bueno del máximo organismo del fútbol europeo, no podrá anunciar de forma oficial esta resolución. En Francia no hay otro ente que pudiera tumbar esta decisión, dejando a un lado al Gobierno.

Además, la información que ha adelantado el diario francés L'Equipe, es que los planes que tiene la LFP recogen que la presente temporada acabe el 25 de julio. Estos partidos se disputarían a puerta cerrada para dar una resolución a las 10 jornadas que restan en la Ligue-1 y conocer al campeón, los clasificados para Europa y los descensos. Además, darían un margen para acabar los playoffs de ascenso y descenso en las diferentes divisiones para, como muy tarde, acaben el 2 de agosto.

Neymar, en un partido del PSG Reuters

De esta forma los jugadores no podrán disponer de 21 días de vacaciones, como suele ser lo habitual. Está por ver qué decisión toman los clubes con respecto al tiempo que les dejarán a sus futbolistas para descansar entre temporada y temporada.

Situación en España

En España, las últimas fechas las dio Javier Tebas en un encuentro con periodistas extranjeros situando en el 29 de mayo o el 6 de junio el arranque de nuevo de la competición. Aún así, desde el CSD hicieron un llamado a la cautela confiando esa vuelta a la normalidad a cuando las autoridades sanitarias lo recomienden.

[Más información: Se acabaron los fichajes de 100 millones y vuelve el trueque: así cambiará el mercado en el fútbol]