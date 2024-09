Roglic certifica en Madrid su cuarta Vuelta e iguala el récord de Roberto Heras: Mas no puede con O'Connor

Roglic resultó inevitable en esta Vuelta. Madrid le encumbra como el ciclista con más rondas españolas conquistadas, cuatro, igualando el mítico récord de Roberto Heras. El festival del esloveno se cierra con una contrarreloj, ganada por Küng, que sirve un final diferente a esta edición por las calles de la capital española.

Con una nueva exhibicón, el corredor del Red Bull Bora selló su victoria en la general tras reducir a añicos los 4:51 minutos de desventaja que llegó a tener O'Connor en la ronda española. El ciclista del Decathlon AG2R se mostró vigoroso al principio, pero desfondado al final de esta trepidante Vuelta.

Tras superarle en la general, Roglic le metió dos minutos en la clasificación antes de su paseo triunfal en Madrid. El esloveno ya no es aquel ganador inexperto que en 2019 escribió su nombre en La Vuelta por por primera vez. No le sucede así a Enric Mas, que no pudo arrebatar el subcampeonato a un O'Connor cuya segunda posición certifica el mejor resultado de su carrera en una grande.

A la Vuelta 2024 llegó tras un dura lesión. Fractura en la zona lumbar después de una caída en el Tour de Francia que le obligó a abandonar la Grand Boucle. Lejos de descomponerse, Roglic se ha mantenido entero tanto física como mentalmente. Meses después, se alza como flamante e histórico ganador de esta edición de La Vuelta.

