Lance Armstrong, se confiesa: "Nunca me arrepentiré de haberme dopado, lo volvería a hacer"

La NBC ha hecho público un avance de la entrevista con Lance Armstrong, que se emitirá completa el próximo miércoles 29 de mayo. Durante la misma, el ciclista estadounidense se ha pronunciado sobre su caso de dopaje, señalando que no se arrepiente de lo que hizo.

"Hicimos lo que teníamos que hacer para ganar. No era legal pero no cambiaría nada pese a que he perdido mucho dinero y he pasado de héroe a la nada. No cambiaría nada de la forma en la que he actuado. Quiero decir que lo volvería a hacer, pero esa es otra respuesta más larga", señaló el ciclista texano.

Aprendizaje y experiencia

Armstrong considera que ha aprendido mucho a raíz de esta etapa de su vida: "Lo primero, no cambiaría las lecciones que he aprendido. No habría aprendido nada si no actuase así. No habría sido investigado y sancionado si no hubiera actuado así. Si me dopo y no digo nada, nada de esto habría pasado. Es como si quisieran que me atrapasen, era una presa fácil".

Cultura de dopaje en su época

El que tuviera en su palmarés hasta siete Tours de Francia asume su responsabilidad: "Fue un error que llevó a más errores. Eso provocó el mayo colapso en las historia del deporte, pero aprendí mucho. No quiero poner excusas por lo que hicimos o no habríamos podido ganar si ello. Todo eso fue verdad, pero el dinero paró conmigo. Fui el único que tomó la decisión sobre lo que hice, no quería irme a casa, tío, quería quedarme".

