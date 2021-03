9 de 9

Marc Gasol volvió a jugar con Los Angeles Lakers tras nueve partidos de ausencia por el coronavirus. Confesó lo duro que ha sido.

"A mí me afectó fuerte durante unos cinco o seis días. No me podía mover mucho, pero el peor síntoma para mí fueron los dolores de cabeza y la dificultad para respirar. Especialmente cuando me intentaba mover o ir al piso de arriba, es cuanto me di cuenta de lo duro que era y de cómo estaba impactando mi cuerpo", explicó.