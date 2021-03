José, el niño que no pudo vivir de la petanca: "Hasta que no se vea por TV será un deporte de jubilados"

José es uno de los nombres más comunes en España. De hecho, en estos momentos se calcula que un total de 578.937 hombres se llaman así. Si a José le añadimos el apellido Gómez tampoco queda un nombre muy identificable, no al menos al nivel de otros nombres como Rafael Nadal, Andrés Iniesta o Fernando Alonso, nombres que todos asociamos a una cara y a una trayectoria y que han sido los mejores en lo suyo.

Sin embargo, si recordáramos la frase "volveré a estudiar, de la petanca no se puede vivir", y le acompañamos de ese nombre que forman las palabras José y Gómez, a muchos les quedará completa la historia. Aquella frase, que vio la luz un 14 de octubre del año 2010 hizo historia y dio la vuelta entera a un país hasta el punto de que casi 11 años después sigue teniendo una enorme repercusión y una trascendencia total en la vida de este murciano que tanto amaba, y sigue amando, la petanca.

EL ESPAÑOL ha hablado con José Gómez, el autor de aquella mítica frase que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la historia de las redes sociales y de internet y que ha ido evolucionando con el paso de los años y circulando de un usuario a otro, buscando quien creaba el 'meme' más original o quien la atribuía al suceso más gracioso. Esta repercusión es algo que no molesta en absoluto a su creador, a José, pero que le sigue dejando flipado como él mismo reconoce porque 10 años después todavía no entiende cómo aquellas palabras le han convertido en un personaje tan popular.

José Gómez jugando a la petanca

Sin embargo, la historia de José no es una historia del pasado que cayó en gracia para un país. La historia de José Gómez habla también de presente y es que este murciano que tiene un don para la petanca se ha vuelto a convertir en un fenómeno viral gracias a su llegada a las redes sociales, en especial a Twitter, donde de la noche a la mañana vivió la segunda parte de su éxito y todo gracias a una campaña que pensó en él como la figura ideal para darle a este deporte el valor y la repercusión que se merece.

El inicio de todo

José empezó a jugar a la petanca con tan solo 6 años y a los 10 ya estaba federado con el club de Las Palomas, donde ha jugado toda su vida. Su éxito comenzó cuando todavía era un niño ya que pronto demostró tener un talento espectacular como afirman los que bien le conocen. Ganó campeonatos regionales, consiguió grandes resultados en campeonatos de España y descubrió que dentro de su amor por la petanca también había un gen competitivo que le llevó a entrenarse muy duro hasta conseguir un gran reto que estaba a mitad de camino entre un objetivo y un sueño: ser campeón de Europa.

Fue gracias a ese logro por el cual nació aquella mítica frase. "Me empezaron a hacer preguntas y sacamos esa respuesta", asegura José que todavía no sabe muy bien cómo salió aquello que marcó su vida para siempre. "Cuando salió esa frase en el periódico en el año 2010 y empezaron a hacer 'memes' y a circular por las redes sociales flipaba".

Llegué a lo más alto y me di cuenta de que el sueño de vivir de la petanca se había acabado José Gómez

No obstante, detrás de esa ya mítica frase había una realidad, y era la desilusión de un chico que había tocado el cielo con el deporte que más le gustaba y que aún así no había sido suficiente: "Llegué a lo más alto y me di cuenta de que el sueño de vivir de la petanca se había acabado". José Gómez entendió en ese momento que efectivamente, su vida no iba a girar solo en torno a la petanca, aunque confiesa que todo lo que ha vivido en la última década sí le ha servido para algo: "Para vivir esa frase no me ha dado, pero sí para que se reconozca mi deporte y para que la gente me conozca".

Por aquel entonces, cuando José pronunció su frase mágica, solo era un chico que amaba la petanca y soñaba con dedicarse a ello profesionalmente: "Yo era un crío y mi sueño era ser el mejor jugador de la petanca. Entrené para ello y llegué a lo más alto. Subir a un podio y escuchar el himno de España… cuando lo recuerdo se me ponen los pelos de punta".

Sin embargo, asegura que todo el éxito que ha obtenido en este tiempo, especialmente a través de internet y de las redes sociales, donde ahora ha vuelto a ser un fenómeno de masas, no le ha cambiado: "No he cambiado, sigo siendo el mismo. Ahora me conoce más gente por salir en la televisión y en los periódicos. En todo momento lo he llevado bien, seguiré siendo el mismo toda mi vida sea más famoso o menos".

José Gómez, el niño de la petanca Imagen cedida por el equipo de José Gómez

Mucho amor y talento

Detrás del José Gómez que se hizo famoso por una frase viral en el periódico La Verdad no solo hay una persona con familia y amigos, con inquietudes y con miedos, también hay un jugador que ama la petanca casi hasta el delirio y que está llevando una vida dedicada a darle el mayor lustre y la mayor repercusión posible. José Gómez es el héroe que la petanca necesita para dejar de ser un deporte tan maltratado en relación con otros deportes, algo que él mismo opina.

José se define como un jugador polivalente capaz de rendir al máximo en todos los puestos del equipo, desde arrimador hasta tirador, que vive su pasión con nervios y tensión porque su talento le hace tener una gran responsabilidad siempre que juega. Aún así, José no se siente solo en esta lucha y siente el apoyo de todos los que le rodean: "Mucha gente me apoya para que siga en ello y no lo deje nunca, pero la petanca no está mirada como otros deportes. Quiero darle visibilidad a mi deporte y lo estamos consiguiendo".

Si no le dan repercusión a la petanca siempre va a ser un juego de jubilados José Gómez

Este jugador murciano que se ha sentido parte de la élite gracias a su enorme palmarés cree tener la solución para que la petanca ocupe el puesto que realmente merece: "Si pusieran partidas de petanca en televisión la gente se acostumbraría a ello y les acabaría gustando, pero si no le dan repercusión siempre va a ser un juego de jubilados". Además, José cree que así podría cumplir aquel sueño de su infancia, vivir de la petanca: "Si se apoyara la petanca como otros grandes deportes, el día de mañana podríamos vivir de ello. Creo que podría alcanzarlo porque es un deporte que me apasiona. Daría lo que fuera por poder competir al máximo nivel".

El nuevo José

Sin embargo, eso ahora mismo queda bastante lejano y por ello José ha tenido que formar una nueva vida que ha crecido en paralelo a su pasión por la petanca, una vida que ya dejó también programada con aquella legendaria frase que ya es su mensaje de presentación vaya donde vaya: "Retomé los estudios y después empecé a trabajar en una empresa de pintura y en almacenes".

Ahora, como muchos españoles, José no es ajeno a la mala situación que atraviesa el país y que ha puesto realmente complicado acceder a un puesto de trabajo. Sin embargo, mantiene su ilusión por la petanca como ha hecho todos estos años: "Al tener que trabajar tenía menos tiempo para entrenar, pero no dejé de competir, siempre dando todo lo que podía y lo mejor de mí".

Si el día de mañana la petanca fuera un deporte olímpico, por qué no poder disputar unos Juegos José Gómez

Recuerda también con orgullo todo lo que ha conseguido en esta década que ha vivido desde su lanzamiento al estrellato y cuáles son sus objetivos deportivos: "He sido dos veces campeón de España con la Federación de Murcia. He sido dos veces campeón de la Copa Ibérica. Ahora estoy jugando la liga de la región de Murcia y el campeonato de tiro de precisión clasificatorio para el campeonato de España que se juega en Barcelona". Con todos estos éxitos, no es de extrañar que el chico que soñaba con vivir de la petanca siga apuntando muy alto, incluso en dirección a la antorcha olímpica: "Mi sueño sería poder ser de nuevo campeón de España y poder ganar un mundial con mi selección. Si el día de mañana la petanca fuera un deporte olímpico, por qué no poder disputar unos Juegos Olímpicos".

Vuelve el fenómeno

Eso de momento son sueños y proyectos de futuro que José podría llegar a conseguir. Sin embargo, lo que ya ha conseguido es volver a ser noticia y volver a ser todo un reclamo para las masas y para las marcas publicitarias que quieren unirse a él y darle la oportunidad de seguir cumpliendo con la misión que él mismo se ha encomendado: llevar la petanca a lo más alto.

José ha dado el salto a las redes sociales recientemente y como no podía ser de otra forma, lo ha petado, como se suele decir ahora en el argot. Este mes de marzo ha sido la fecha elegida para crear su cuenta de Twitter y en tan solo unas horas, miles de seguidores reconocieron al niño que tenía que volver a estudiar por culpa de no poder vivir de la petanca. De la noche a la mañana, José experimentó de nuevo esa sensación de volver a la cresta de la ola, a ser todavía más famoso.

José Gómez, el niño de la petanca en su nueva campaña Imagen cedida por el equipo de José Gómez

"Me hice la cuenta y la gente se volvió loca. Son cosas que no te esperas. De no ser nadie a que la gente te conozca por la calle. Todavía estoy en una nube, no me creo lo que está pasando. Mentiría si dijera que esto no me hace sentir importante. Son muchas situaciones que estoy viviendo que me tienen flipando. Me hace sentir orgulloso".

Sin embargo, y a pesar de este segundo éxito después de 10 años, José Gómez no ha perdido la perspectiva y sigue con los pies en el suelo, siendo muy consciente de cuál es su objetivo real y de por qué ha llegado a las redes sociales y a los medios de comunicación: "Lo que me gusta es la petanca y si puedo mostrarlo por redes sociales lo voy a hacer porque quiero llevarla a lo más alto. Si el día de mañana puedo seguir haciéndolo y viviendo de ello… por qué no". Así es José, un enamorado de su deporte que sigue sin descartar del todo que se pueda vivir de la petanca, o de su promoción por el mundo. Si lo consigue, habrá logrado llevar de nuevo a lo más alto lo que más le gusta en la vida.

[Más información - España, tres medallas más en el Campeonato de Europa de atletismo: platas de Peleteiro y Ureña]