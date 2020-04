El desgarrador mensaje de Vanessa Bryant sobre la muerte de Kobe: "Todo esto no tiene sentido"

Este lunes se celebró el cuarto aniversario de la retirada de Kobe Bryant de las canchas. El 13 de abril de 2016, 'La Mamba' dijo adiós tras conquistarlo todo y convertirse en toda una leyenda de Los Ángeles Lakers. Pero el destino le esperaba en forma de tragedia y hace unos meses el mundo del deporte se veía obligado a despedirle y a su hija Gianna tras un mortal accidente de helicóptero.

Vanessa Bryant, viuda de Kobe y madre de otras tres hijas, quiso celebrar el cuarto aniversario de la retirada del escolta y su mítico 'Mamba Out' con el que se despidió de su pasión: "Mi marido se partió el culo a trabajar durante 20 años. Lo dio todo", escribió su viuda en su cuenta de Instagram.

"Todo lo que quería después de eso era pasar tiempo junto a sus hijas y conmigo para recuperar el tiempo perdido. Él sólo quería estar ahí en todos los logros de nuestras niñas", añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanessa Bryant ◘ (@vanessabryant) el 13 Abr, 2020 a las 10:37 PDT

"Mi marido sólo tuvo tres años y nueve meses para disfrutar de su 'jubilación'. Tuvimos dos hijas más, ganó un Óscar, abrió los estudios Granity, llegó a ser cinco veces número 1 en ventas en libros y entrenaba al equipo de baloncesto de su hija Gianna, que como su padre trabajaba duro y lo daba todo en la cancha", dijo en recuerdo de Kobe.

No puede ocultar su profundo dolor por sus pérdidas: "Cada día deseo poder volver atrás a aquella mañana. Ojalá hubieran tenido un partido normal aquel 26 de enero. Todo esto no tiene sentido. Realmente la vida no es justa", concluyó.

[Más información: El inesperado mensaje de Kobe Bryant en su cuenta de Instagram dos meses después de su muerte]