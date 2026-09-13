España se cuelga el bronce en el Mundial y encumbra a su nueva generación tras exhibirse ante la anfitriona Alemania

Las jugadores de la selección española celebran el bronce contra Alemania. EFE

Subirse a un podio mundialista es un privilegio reservado únicamente para las elegidas, un territorio donde convergen el talento, el sacrificio y la épica. Este domingo, en el imponente escenario de Berlín, la selección española de baloncesto femenino no solo se colgó un metal al cuello, sino que rubricó con brillantez el inicio de una nueva era.

El bronce conquistado ante Alemania (81-58) no es, bajo ningún concepto, un premio de consolación. Es el triunfo rotundo del carácter y la consagración definitiva de un equipo que ha sabido reinventarse sin perder un ápice de su ADN ganador.

Es la recompensa a un torneo superlativo que confirma, por si quedaba alguna duda, que España es capaz de reinar en el baloncesto mundial.

Las jugadoras de España celebran un punto contra Alemania. REUTERS

Este éxito majestuoso encumbra a una nueva generación que ya venía derribando la puerta. Tras saborear las medallas de plata en los Europeos de 2023 y 2025, el grupo ha alcanzado su madurez competitiva en el momento perfecto. Han sabido fusionar el legado incalculable y el poso de las veteranas con la rebeldía y el hambre de las más jóvenes.

Su nivel de juego durante todo el Mundial ha sido tan deslumbrante que, apenas veinticuatro horas antes de colgarse este bronce, España tuteó hasta el último suspiro al todopoderoso Team USA, rozando con la yema de los dedos una sorpresa histórica.

Poderío de inicio

Lejos de dejarse arrastrar por la resaca física o emocional de esa batalla antológica contra las estadounidenses, las jugadoras españolas saltaron a la cancha con la determinación feroz de quienes saben que la gloria mundialista les pertenecía por derecho.

El encuentro por el tercer y cuarto puesto arrancó con el guion que dictaba la lógica: una Alemania impulsada por el ensordecedor rugido de su afición, dispuesta a morder para retener la medalla en casa.

Las germanas, escudadas en el imponente poderío físico de Nyara Sabally en la pintura y la amenaza exterior de Leonie Fiebich, propusieron de inicio un partido de trincheras. Elevaron el nivel de dureza, buscaron los contactos y trataron de imponer un ritmo vertiginoso para descolocar el balance español.

Durante el primer cuarto, España pareció tomarle el pulso al partido con cautela, cediendo parte de la iniciativa en unos minutos trabados donde los aros parecían cerrados y la tensión del premio en juego pesaba en las muñecas.

𝗜𝗬𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗧Í𝗡 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜Ó𝗡

😶 No sabemos ni que decir ya ni de esta selección ni de esta jugadora.



➕🔟 para la @BaloncestoESP al fin del tercer cuarto



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Sin embargo, el segundo parcial marcó un punto de inflexión absoluto. El cuerpo técnico agitó el banquillo y la Selección subió dos peldaños de golpe en su intensidad defensiva. La entrada en escena de la segunda unidad fue un soplo de aire fresco vital.

Maite Cazorla tomó la batuta y comenzó a dictar el tempo con una clarividencia quirúrgica, descifrando los espacios de una defensa que hasta entonces parecía inexpugnable. A su lado, la entrega innegociable de Queralt Casas y el desparpajo vertical de María Conde empezaron a generar grietas en la muralla local.

En la zona, Megan Gustafson se multiplicó en un titánico duelo de desgaste, asegurando un rebote vital que permitió al equipo correr. Un oportuno estirón en los minutos previos al descanso permitió a España tomar el mando del partido y silenciar las pobladas gradas del pabellón germano.

El golpe definitivo

El regreso de los vestuarios trajo consigo los mejores minutos del combinado nacional. El tercer cuarto fue, sencillamente, una exhibición de madurez y juego colectivo.

Con una defensa asfixiante que cortocircuitó las líneas de pase de Alemania, España empezó a volar a campo abierto. Los tiros liberados comenzaron a entrar, castigando sin piedad cada rotación lenta de las anfitrionas.

Alba Torrens, tirando de la clase y los galones que la caracterizan, asumió la responsabilidad ofensiva con acciones de puro talento que terminaron de quebrar la moral alemana. España dominaba la pintura, movía el balón con una paciencia exquisita y ejecutaba sus sistemas con precisión de relojero.

Así, la bocina que marcaba el final del tercer periodo dejaba un iluminador 61-51 en el electrónico. Una renta de diez puntos, trabajada desde el barro hasta la brillantez, que encarrilaba el encuentro.

Alba Torrens celebra un punto contra Alemania. REUTERS

Si alguien esperaba una reacción agónica de las locales en el último asalto, la ilusión duró apenas un suspiro. España no estaba dispuesta a dejar margen para la heroica germana y finiquitó el duelo por la vía rápida.

El inicio del último cuarto fue, sencillamente, definitivo. La Selección pisó el acelerador a fondo, desplegando un baloncesto arrollador que borró por completo de la pista a su rival.

Con un parcial demoledor de 13-2 en apenas cuatro minutos, España estiró la renta hasta dinamitar el encuentro a falta de seis minutos para el final. Fue el golpe de gracia.

🫠𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜, 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜, 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑜...



Dos triples seguidos para empezar el último cuarto. España, más cerca del bronce.



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Alemania, exhausta físicamente y hundida anímicamente ante el aluvión de juego visitante, bajó los brazos. Las jugadoras españolas dominaban ya a placer, saboreando cada posesión y haciendo gala de una superioridad aplastante.

Los minutos finales se convirtieron en un dulce trámite, un merecido homenaje sobre el parqué berlinés para festejar un éxito mayúsculo y una victoria muy holgada.

El pitido final desató, por fin, la merecida euforia. España se cuelga un bronce que sabe a oro, encumbra a su nueva generación y demuestra al planeta entero que el futuro de este equipo es tan brillante como su inmenso presente.