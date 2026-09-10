España no da opción a Australia y sella el pase a las semifinales del Mundial donde se verá las caras con Estados Unidos

Las de Miguel Méndez fueron muy superiores a las australianas desde el inicio gracias a la actuación de Megan DiLeo (89-66).

La Selección Española de baloncesto firmó en el Uber Arena de Berlín una de esas noches mágicas que quedan grabadas en la retina de los aficionados.

Con una rotunda y brillante victoria por 89-66 ante Australia en los cuartos de final del Mundial 2026, las jugadoras de Miguel Méndez no solo sellaron su pase a la lucha por las medallas, sino que confirmaron su gran desafío: en semifinales se medirán a la todopoderosa selección de Estados Unidos.

Un premio mayúsculo tras un partido donde España, de principio a fin, rozó la perfección para anular el potencial de las Opals.

Desde el salto inicial, el combinado nacional dejó claro que no venía a especular. Con un primer cuarto de ensueño, sustentado en la muñeca de la incombustible Alba Torrens y la descarada energía desde el perímetro de Iyana Martín, España abrió una brecha que resultó insalvable para el cuadro oceánico.

La circulación de balón, orquestada con maestría por Maite Cazorla, encontró siempre a la jugadora mejor liberada, desmontando una y otra vez el entramado defensivo australiano.

En la pintura, territorio donde Australia suele imponer su ley y su físico, España dio una auténtica lección de táctica y pundonor. Awa Fam y María Conde multiplicaron sus esfuerzos para rebotear y ganar la posición, permitiendo a la Selección correr en transición.

A pesar de los intentos desesperados de Australia por cargar el rebote ofensivo en la segunda mitad, el equipo español mantuvo una concentración de hierro, cerrando un triunfo por 23 puntos de diferencia que dispara la ilusión antes del desafío más grande posible.

El ogro del torneo

Mientras la Selección celebra este histórico pase, la sombra de Estados Unidos ya planea sobre el horizonte de las españolas en Berlín como el gran gigante a batir. El combinado norteamericano continúa su marcha triunfal en el campeonato, exhibiendo una superioridad física, atlética y un fondo de armario que parecen inalcanzables.

Su capacidad para triturar a los rivales y romper los partidos mediante parciales demoledores en apenas unos minutos mantiene a las estadounidenses como las absolutas y eternas favoritas para colgarse el oro.

Angel Reese y Paige Bueckers celebran una acción en la victoria de Estados Unidos a Hungría en los cuartos de final del Mundial de baloncesto femenino. EFE

Enfrentarse al "Team USA" supone el mayor reto táctico y mental del baloncesto femenino actual. Con una plantilla plagada de estrellas de la WNBA, no solo dominan el ataque estático y el rebote, sino que castigan cualquier mínimo error del rival con transiciones letales.

Para que España pueda soñar con dar la campanada y arrebatarles el billete a la final, la fórmula pasa inexorablemente por repetir la perfección mostrada ante Australia, cuidar el balón al milímetro y esperar que el talento infinito de las estadounidenses tenga, por una vez, una noche terrenal.