El Real Madrid se gana desde el triple el billete a la final de la Euroliga ante un Valencia que paga su falta de experiencia

Facundo Campazzo se eleva para anotar un triple en el partido ante Valencia Basket. EFE

El conjunto blanco cimentó su victoria en el lanzamiento exterior y en los rebotes ofensivos (90-105), pero pasará mermado a la final tras la lesión de Garuba. Se medirá a Olympiacos en la pelea por el título.

A por la Duodécima. El Real Madrid camina firme y sin resentirse de las lesiones a por un nuevo título continental que engrandezca todavía un poco más su leyenda (90-105). [Valencia Basket 90 - 105: así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Valencia en la semifinal de la Final Four de la Euroliga]

El conjunto blanco se impuso a Valencia Basket en el duelo que aseguraba un representante nacional en la final. No tuvieron piedad los de Scariolo, que cimentaron su victoria en el triple y en el rebote ofensivo, las dos claves del juego donde fueron netamente superiores a su rival.

Los taronjas pagaron el peaje de su falta de experiencia en este tipo de citas y el Real Madrid supo increíblemente hacer de la debilidad en el pívot una virtud para ser superior casi en todo momento a su rival. Ahora se verá las caras con Olympiacos en la gran final en busca del título.

Arranca el festival de triples

Dos tiros libres errados de Mario Hezonja abrieron la semifinal. Nervios, muñeca encogida por lo importante de la cita, podía pensarse. Pero nada más lejos de la realidad, porque el partido fue de todo menos precisamente errores en el lanzamiento.

Pradilla inauguró el marcador para Valencia Basket con una gran acción bajo el aro, y Abalde respondió inmediatamente con el primer triple del partido. Nadie lo sabía entonces, pero ahí acababa de comenzar una impresionante estadística desde el perímetro para el Real Madrid que iba a ser definitiva.

Lo que arrancó poco después fue el recital de Mario Hezonja para resarcirse de su fallo inicial. Por el croata pasaron todas y cada una de las siguientes acciones blancas con éxito en ataque, algo que hizo que el marcador comenzara a estirarse a favor de los de Scariolo.

Mario Hezonja entra a canasta en el partido ante Valencia. EFE

El ecuador de este primer cuarto ya arrojaba un saldo positivo a los blancos de 6-13 con el que doblaban a su rival, y 8 de esos puntos llevaban la firma de 'super Mario'.

Sin embargo, Valencia supo templar los nervios y mantener la situación bajo control. Se recuperó para establecer de nuevo la igualada (13-13), y de hecho el primer cuarto terminó con una mínima renta favorable para ellos que significaba que todavía quedaba muchísimo por delante (28-26).

A partir de ahí en el Madrid se abrió el abanico de protagonistas para que Deck y Lyles entraran en escena. Con sus buenas actuaciones el conjunto blanco volvió a poner tierra de por medio hasta el 35-41, pero iba a haber mucho más en el segundo cuarto.

Alberto Abalde cierra el puño para celebrar. REUTERS

El Real Madrid notaba un picor especial en el cuerpo cuando lanzaba de tres, tenía uno de esos días 'tontorrones' desde el perímetro y masacró al Valencia desde allí. Una y otra vez sus intentos de larga distancia concluían con éxito sin que los taronjas pudieran hacer nada.

Okeke firmó el 11-0 de parcial y el 8 de 12 en triples para los de Scariolo, que se relamía desde la banda. Con esa situación, fue un auténtico milagro que Valencia llegara con vida al descanso (56-62). La tercera primera parte más anotadora de la historia de la Euroliga.

Los rebotes en ataque

Si los triples marcaron la primera mitad, donde el Real Madrid cimentó su camino hacia la victoria en la segunda mitad fue en los rebotes en ataque. Mucho más vivo, el conjunto blanco consiguió varias vidas extra en sus ataques fallidos que le permitieron seguir anotando con suma facilidad.

El tino del Real Madrid en el triple decayó considerablemente tras el descanso. Algo lógico, teniendo en cuenta sus registros sobrenaturales de la primera mitad.

El primer triple de este segundo acto lo puso Mario Hezonja -no podía ser otro- para el 66-73. Un intercambio de golpes siempre con el Real Madrid por delante, pero con la sensación de que Valencia no se iba a dar nunca por rendido por mucho que encajara un mazazo tras otro.

20/20 vision on court 👀@facucampazzo is a perfectionist when it comes to the art of the dime 💰 pic.twitter.com/ETXCm5vOEQ — EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2026

Llegó a apretar el marcador el equipo de Pedro Martínez (68-73), pero el Real Madrid empezó a cazar rebotes en ataque. Uno tras otro ante la mirada incrédula de Valencia Basket. Así era mucho más fácil anotar para los blancos, que llegaron a estar 16 arriba (70-86).

Con una rémora importante entró Valencia al cuarto definitivo (73-86), un marcador amplio pero no suficiente todavía para el Real Madrid.

El último cuarto arrancó con la peor de las noticias posibles. Garuba se fue al suelo, cayó fulminado. Un mal gesto con su pie izquierdo hizo que tuviera que ser retirado con ayuda de la cancha. Se fue al vestuario y no volvió a jugar más. Mala pinta, terrible. Imposible para llegar a la final.

Con la posición de pívot desierta ante las ya conocidas bajas de Tavares y Len, el Real Madrid tiene serios motivos para preocuparse.

La anotación se desplomó en este último parcial. Pese a todo Valencia llegó a creer de manera fugaz en que podría tener una ventana abierta a la final.

Aprovechando el desconcierto por la lesión de Garuba, los taronjas se acercaron hasta el 80-88, y Taylor tuvo un triple que se salió de dentro para haber reducido la brecha hasta los cinco puntos.

Mario Hezonja trata de penetrar entre dos rivales de Valencia Basket. REUTERS

No entró, pero sí que lo hizo el posterior triple de Feliz para matar definitivamente el partido (80-91). Valencia Basket no tuvo ya capacidad de reacción. "Se han merecido ganar ellos", confesó Pedro Martínez al final del partido. Sin excusas. Todo claro.

El Real Madrid jugará la final ante Olympiacos, pero la celebración no es total. La ausencia de Garuba condicionará todo un poco más y Feliz terminó también con molestias. Los blancos ya piensan en como conseguir la Duodécima si las lesiones lo permiten.

Valencia 90 -105 Real Madrid

Valencia Basket (28+28+17+17): Montero (15), Badio (4), Taylor (11), Reuvers (15), Pradilla (13) -cinco inicial-, Sako (6) Key (13), Costello (3), De Larrea (3), Thompson (3), Moore (-), Nogues .



Real Madrid (26+36+24+19): Campazzo (8), Abalde (5), Hezonja (23), Okeke (5), Garuba (2) -cinco inicial-; Lyles (17), Procida (), Maledon (12), Almansa (-), Deck (16), Garuba (2), Llull (-), Feliz (15).



Árbitros: Robert Lottermoser, Mehdi Difallah, Olegs Latisevs. Eliminaron por faltas a Branco Badio



Incidencias: Encuentro correspondiente a la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga, disputado en el Complejo Olímpico de Deportes de Atenas (OAKA)-Telekom Center Athens, con capacidad para unos 18.300 aficionados (unos 800 del Valencia Basket y unos 600 del Real Madrid).