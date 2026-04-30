La lujosa casa que vendió Pau Gasol por 3 millones de euros: 400 metros cuadrados, 6 baños y 4 dormitorios

El exjugador de baloncesto Pau Gasol protagonizó en 2016 una destacada operación inmobiliaria al desprenderse de una de sus propiedades más exclusivas en Estados Unidos. El catalán vendió su vivienda en la playa de Los Ángeles por unos 3,2 millones de dólares (alrededor de 2,8 millones de euros), cerrando así una etapa muy ligada a su carrera en la NBA.

La propiedad estaba ubicada en Redondo Beach, una de las zonas más cotizadas del condado angelino, a escasos metros del océano Pacífico. Se trataba de una vivienda única, resultado de la unión de dos apartamentos que el jugador adquirió en 2008 y 2011, creando así un espacio mucho más amplio y exclusivo.

El inmueble contaba con cerca de 400 metros cuadrados de superficie, distribuidos de manera funcional y pensados para ofrecer el máximo confort. En su interior destacaban sus cuatro dormitorios y seis baños, además de amplias zonas comunes que aportaban sensación de amplitud y luminosidad.

Uno de los grandes atractivos de la casa era su ubicación privilegiada, con vistas al mar y situada a tan solo una manzana de la playa. A ello se sumaban elementos diferenciales como una bodega con capacidad para decenas de botellas y una espectacular terraza, ideal para disfrutar del clima californiano.

La vivienda reflejaba el estilo de vida de Gasol durante su etapa en Los Ángeles, donde vivió algunos de los años más exitosos de su carrera deportiva, especialmente con Los Angeles Lakers. Sin embargo, su salida del equipo y su posterior fichaje por los Chicago Bulls marcaron un cambio de rumbo que también se trasladó a su vida personal.

Pau Gasol. EFE

Con esta venta, el jugador cerraba definitivamente su vínculo residencial con la ciudad californiana. De hecho, esta operación se produjo poco después de su salida de los Lakers y coincidió con una etapa de transición en su vida, tanto profesional como personal.

Además, la operación no solo tuvo un componente simbólico, sino también económico. Gasol había invertido cerca de tres millones de dólares en la compra de ambos apartamentos, por lo que la venta le permitió obtener un ligero beneficio tras la revalorización del inmueble.

Aunque Gasol no es recordado por las grandes inversiones que ha hecho tanto durante sus años siendo profesional como después de retirarse, la venta de este inmueble sí que fue muy llamativa debido a la alta cantidad de dinero que supuso.