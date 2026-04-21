El pueblo español de Aday Mara: un paisaje sacado de un western americano, pinturas rupestres y migas con chorizo

Aday Mara, nacido en Zaragoza pero con raíces profundas en Barrachina por su padre Francisco Javier Mara, originario del pueblo, ha marcado un hito en el baloncesto internacional.

Con 2,21 metros de estatura y un juego versátil, lideró a los Michigan Wolverines hacia la victoria en la NCAA 2026, convirtiéndose en el primer español en ganar este prestigioso torneo universitario americano.

Su actuación estelar, con dobles-dobles y tapones decisivos en la Final Four, lo ha colocado en el radar de todos los equipos NBA. Scouts de franchises como los Knicks y los Lakers ya lo siguen de cerca, y se perfila como un candidato top para el Draft 2026.

En el corazón de la comarca del Jiloca se esconde Barrachina, un pueblo de apenas 600 almas que ha capturado la atención mundial gracias a Aday Mara, el joven prodigio del baloncesto que ha hecho historia.

Este rincón turolense, donde el pívot pasa sus veranos con la familia paterna, combina paisajes de postal cinematográfica, herencia prehistórica y sabores ancestrales, convirtiéndose en el escenario perfecto para la historia de superación de su estrella local.

En Barrachina, el impacto es total. El Ayuntamiento ha colgado bandos municipales celebrando sus logros, y los vecinos lo reciben cada verano como a un héroe.

Un paisaje lunar y cañones del Oeste

Barrachina deslumbra por su paisaje blanco único, teñido por las antiguas canteras de yeso que cubren casas, calles y colinas en un manto casi lunar. Este efecto visual surrealista lo distingue como un rincón fotográfico incomparable en España.

Pero la joya es la Rambla de Barrachina, un cañón rojizo de acantilados verticales esculpidos por el viento y el agua, a solo 10 minutos de Teruel. Senderistas y fotógrafos lo comparan con decorados de western americano o paisajes marcianos, ideal para rutas de baja dificultad que dejan sin aliento.

Rodeado del Parque Cultural del Río Martín, el pueblo ofrece acceso a pinturas rupestres milenarias, testimonio de la vida prehistórica en el Jiloca. Estas cuevas narran historias de cazadores nómadas, fusionando geología y arqueología en un entorno virgen.

Patrimonio, fiestas y mesa aragonesa

El casco histórico atesora la iglesia de la Asunción (siglo XVII), barroca con torre mudéjar, y la lonja-trinquete, vestigio de su pasado molinero con tres antiguos molinos. Las fiestas de San Bartolomé animan las calles con bailes, conciertos y una agenda cultural vibrante impulsada por la Asociación El Rebollo, que programa eventos hasta noviembre.

La gastronomía es puro deleite rústico: migas con chorizo y ajo, ternasco asado tierno y jugoso, quesos y embutidos locales que capturan el alma de Aragón. En el Bar Santa Ana, probar estos platos es obligada para entender la hospitalidad barrachinera.

Barrachina demuestra que los pueblos pequeños laten con fuerza. Con Aday Mara como estandarte, este oasis blanco-rojizo invita a descubrir su magia: naturaleza épica, historia eterna y un sabor que enamora. ¿El próximo ídolo NBA? Solo el tiempo -y la cancha- lo dirá.