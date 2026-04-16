El Real Madrid supera con autoridad al Estrella Roja y se asegura el factor cancha en el playoff de la Euroliga

Campazzo y Llull chocan sus manos en el partido ante el Estrella Roja. EFE

Los blancos, bajo las atentas miradas de Luka Doncic y Novak Djokovic desde la grada, certificaron al menos el tercer puesto al término de la fase regular (103-82).

El Real Madrid solventó con nota el primer examen parcial que ofrece la Euroliga con el cierre de la fase regular. Los blancos superaron al Estrella Roja en casa (103-82) y se aseguraron al menos el tercer puesto que otorga el factor cancha a favor en el playoff por el título. [Real Madrid 103 - 82 Estrella Roja: narración y estadísticas del partido de la Euroliga]

Resulta prácticamente imposible ganar en el Movistar Arena. Tan sólo un equipo lo ha hecho en la competición europea esta temporada -el Panathinaikos- y por eso resulta tan importante en el caso del conjunto blanco tener este aspecto de su lado.

Los blancos se desataron ante un Estrella Roja que pudo plantar cara apenas durante el primer cuarto a base de triples. El perfecto trabajo coral de los de Scariolo, con hasta cinco hombres marcando dobles dígitos de anotación, decantó de forma muy clara un choque que contó con Luka Doncic y Novak Djokovic como invitados de excepción en la grada.

La reacción del Madrid

Hasta la última jornada Real Madrid y Estrella Roja se jugaban cosas importantes en la Euroliga. Nada de relajación, nada de rotaciones. Todo sobre la cancha porque los dos buscaban una victoria fundamental para sus respectivos intereses.

Tan sólo un equipo había conseguido ganar en toda la temporada regular en el Movistar Arena en esta Euroliga, pero eso no amedrentó a un Estrella Roja que contó con el inestimable y prestigioso apoyo de Novak Djokovic desde la grada.

El serbio estuvo acompañado, por cierto, de Luka Doncic, que aprovechó el pequeño respiro que le ofrece la NBA para ver al equipo de su vida en directo. Se puso en pie el público cuando las cámaras enfocaron a este dúo de postín, especialmente para aplaudir al esloveno.

Novak Djokovic y Luka Doncic, en la grada del Movistar Arena. EFE

Okeke comenzó enchufado en el bando blanco. Dos triples consecutivos para abrir boca -y un tercero que se le resistió- sirvieron para aguantar el tirón inicial del Estrella Roja. A partir de ahí, fueron los serbios los que cogieron el mando en los lanzamientos desde el perímetro.

A base de triples llegaron las primeras ventajas para los visitantes. Dos consecutivos de Nwora pusieron el 8-11, y él mismo se encargó de ampliar las diferencias con un 2+1 que empezó a preocupar al Real Madrid.

Las constantes pérdidas atascaban a los blancos, y el Estrella Roja conseguía anotar con cierta facilidad, así que Scariolo decidió parar el partido para apretar las tuercas.

Campazzo entra a canasta para anotar. EFE

Aquel tiempo muerto no desconcentró a los serbios. Siguieron a lo suyo con los triples, y llegaron a alcanzar un extraordinario acierto de 6/7 para poner el 19-25 en el luminoso.

El Real Madrid demostró tener una gran sangre fría y capacidad de reacción. Ni se inmutó. Entró en acción Andrés Feliz para encadenar 5 puntos seguidos y después llegó Maledon para cerrar el primer cuarto con un 2+1 y poner el 27-25 favorable a los locales.

En el segundo cuarto el Real Madrid se desató. El Estrella Roja vio cómo menguaba considerablemente su acierto en el triple y eso lo aprovecharon los blancos para ir haciendo camino.

✨Dos 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒍𝒍𝒂𝒔 se han juntado en el Movistar Arena✨



El madridismo se rinde a Doncic, que está muy bien acompañado por Djokovic 👀#EuroLeague pic.twitter.com/zKc9MrEGhw — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 16, 2026

Un 2+1 de Maledon para inaugurar este segundo parcial abrió la brecha y Obradovic tuvo que tomar cartas en el asunto. Aunque hubo un amago de reacción de los serbios, los de Scariolo apretaron el acelerador para dejar atrás a los visitantes.

Campazzo se exhibió con una asistencia a Lyles y un posterior triple que estableció la marca en +9, pero poco a poco aquello llegó a los dobles dígitos (52-42). Una conexión entre el 'Facu' y Hezonja divirtió a Doncic en la grada y el Real Madrid se marchó saboreando la tranquilidad al descanso (56-44).

'Mandarinas' Llull

El Real Madrid bautizó la segunda parte con la máxima renta del partido. El 58-44 supuso un +14 favorable a los blancos que amenazaba con convertirse ya en definitivo. Pero quedaba todavía mucho tiempo por delante.

Obradovic se vio obligado a pedir tiempo muerto a los dos minutos de la reanudación, síntoma de que no estaba nada contento con los suyos. Las instrucciones sirvieron. El Real Madrid se estancó en la anotación y el Estrella Roja vio una pequeña puerta abierta a la esperanza.

Llegó a tener +15 el conjunto blanco, pero su ataque se desplomó a medida que avanzaba el tercer cuarto y el parcial de 0-8 de los visitantes devolvió cierta igualdad al marcador.

Hubo reacción blanca personificada en una nueva 'mandarina' marca de la casa de Sergio Llull. Lanzó el balón al aire del Movistar Arena, se estrelló en el tablero y terminó entrando por el aro cuando la bocina anunciaba el final del tercer cuarto.

El pabellón de pie, Doncic con una sonrisa juguetona en la cara y Llull acudiendo a su encuentro para chocar la mano con el jugador de los Lakers.

Garuba intenta machacar el aro. EFE

El resto fue coser y cantar. El Real Madrid convirtió los diez minutos finales de un partido trascendental en un tiempo de recreo. Casi daban ganas de pedirle a Doncic que saltara a la cancha para rememorar viejos tiempos como si se tratara de un encuentro de homenaje.

Los de Scariolo finiquitaron el choque con comodidad ante un Estrella Roja completamente vencido y se aseguraron el factor cancha en el playoff gracias a su tercera posición, al menos, en la tabla. Que llegue ya lo serio.

Real Madrid 103 - 82 Estrella Roja

Real Madrid (27+29+21+26): Campazzo (16), Abalde (-), Okeke (8), Hezonja (19), Tavares (6), -cinco inicial-, Llull (5), Feliz (10), Maledon (12), Lyles (9), Deck (6), Garuba (10) y Len (2).



Estrella Roja (25+19+19+19): Miller-McIntyre (4), Carter (3), Nwora (15), Moneke (14), Bolomboy (-) -equipo inicial-, Butler (10), Rivero (2), Kalinic (3), Ojeleye (8), Miljenovic (3), Izundu (10), Dobric (10).



Árbitros: Boris Ryzhyk (Ucrania), Jakub Zamojski (Polonia) y Rain Peerandi (Estonia). Sin eliminados.



Incidencias: partido de la jornada 38 de la Euroliga de baloncesto disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 10.812 espectadores. En la previa se guardó un minuto de silencio en memoria de José Emilio Santamaría, ex jugador del Real Madrid de fútbol y ex seleccionador de España, fallecido el miércoles. En el descanso se homenajeó a Emiliano Rodríguez, mítico ex jugador de la sección de baloncesto.