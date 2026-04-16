El pueblo español donde Rudy Fernández (41) desconecta: 365 escalones para ir al Calvario y un puente romano

El exjugador de baloncesto, Rudy Fernández, que jugó en el Real Madrid y en la Selección Española, nació en Mallorca. Ahí mismo se casó y celebró los 10 años de matrimonio, en concreto lo hizo en el pueblo de Pollença.

Situado entre la Sierra de Tramuntana y el mar, en el norte de la isla, se caracteriza por sus hermosos paisajes de montaña, calas y bahías. Además, su casco histórico conserva la arquitectura tradicional con calles empedradas.

Uno de los grandes símbolos del municipio es el Calvario de Pollença, un recorrido que cuenta con 365 escalones. Esta subida, tan exigente como emblemática, es una de las principales atracciones para visitantes y también un punto habitual para quienes buscan vistas privilegiadas.

Cada peldaño representa un día del año, lo que añade un componente simbólico a la experiencia. A lo largo del ascenso, pequeñas capillas acompañan el recorrido, convirtiendo el camino en un paseo cargado de historia, tradicióny espiritualidad. Una experiencia muy famosa durante la Semana Santa.

Además del Calvario, Pollença cuenta con otros elementos patrimoniales destacados. Entre ellos sobresale su puente romano, conocido como el Pont Romà, una construcción histórica que todavía se mantiene en pie y forma parte del legado cultural del municipio.

El ex jugador de baloncesto Rudy Fernández y su esposa, la modelo Helen Lindes, posan a su llegada a la ceremonia de entrega de los Premios Laureus. EFE

El puente es uno de los lugares más fotografiados debido a su estructura de piedra y su integración en el paisaje. Algo que lo convierte en una parada obligatoria para los que visiten la zona.

La relación de Rudy Fernández con Pollença va más allá del turismo. El español se casó allí y fue al mismo sitio para celebrar los diez años de matrimonio con su mujer y con su hija, algo que convierte el pueblo en un lugar muy simbólico para él.

A pesar de la popularidad del destino, Pollença ha sabido conservar su esencia. La combinación de historia, naturalezay tranquilidad lo convierte en un refugio ideal para figuras públicas que buscan desconectar sin renunciar a la calidad.

Sin embargo, el pueblo mallorquín no se encuentra en la lista de pueblos más bonitos de España desde principios de este año. Una decisión tomada por el Ayuntamiento de Pollença y que sigue a una estrategia de promoción turística.

En definitiva, este rincón del norte de Mallorca representa mucho más que un destino vacacional para Rudy Fernández. Es un lugar ligado a su vida personal, a sus raíces y a momentos importantes que han marcado su trayectoria fuera de las pistas.