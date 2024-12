Caitlin Clark reabre el debate al reconocer "el privilegio blanco" en el baloncesto femenino de Estados Unidos

La polémica que rodea a Caitlin Clark, reciente ganadora del premio a la Atleta del Año de la revista TIME, ha puesto en el centro del debate un tema que durante años se ha mantenido en un segundo plano: el trato desigual que reciben las jugadoras blancas y las afroamericanas en el baloncesto femenino de Estados Unidos.

La joven estrella de la WNBA, que con apenas 22 años se ha convertido en una de las figuras más seguidas y admiradas del deporte, no ha dudado en señalar la existencia del privilegio blanco y en reconocer su propia posición de ventaja respecto a las pioneras negras que cimentaron el éxito y la repercusión actuales del baloncesto femenino.

La controversia se inició cuando Clark, en una entrevista con TIME, declaró que, a pesar de haber ganado con creces su lugar en la liga, es consciente del contexto en el que se desarrolla su estrellato: "Como persona blanca, existe un privilegio. Muchas de las jugadoras que han sido extraordinarias en esta liga han sido afroamericanas. La WNBA se ha construido sobre sus hombros y, sin embargo, la atención mediática y el apoyo corporativo no siempre han estado a su nivel".

Caitlin Clark, portada de la revista TIME

Estas palabras, lejos de ser recibidas con comprensión, provocaron duras críticas desde sectores conservadores y figuras mediáticas como Megyn Kelly, que tildó a Clark de "falsa", "condescendiente" y de estar "arrodillándose" ante lo políticamente correcto.

Las declaraciones de Clark cobran una relevancia especial si se observa el recorrido histórico del baloncesto femenino en Estados Unidos. Jugadoras negras legendarias como Maya Moore, Lisa Leslie, Sheryl Swoopes o Cynthia Cooper fueron las auténticas artífices de que hoy la liga posea un nivel de interés mediático sin precedentes.

Moore, en particular, no solo brilló en la cancha con múltiples campeonatos y reconocimientos, sino que también dio ejemplo fuera de ella al liderar luchas por la justicia social y el fin de las condenas injustas. Estas estrellas afroamericanas, que pusieron las bases del baloncesto femenino profesional, a menudo no obtuvieron la misma atención, elogios comerciales o titulares estelares que Clark disfruta actualmente.

El privilegio blanco

Que la joven promesa blanca reconozca públicamente esta asimetría es, en muchos sentidos, un paso significativo. Históricamente, el reconocimiento del privilegio blanco ha sido un tabú en el deporte y en el discurso público estadounidense.

Para muchas figuras influyentes, admitir la existencia de este factor supone cuestionar la narrativa meritocrática que se ha intentado sostener: aquella según la cual el éxito es fruto exclusivamente del talento y el esfuerzo individual, ignorando las ventajas estructurales que otorga el color de la piel.

La repercusión de las palabras de Clark se ha visto reforzada por el momento histórico en que se producen. El baloncesto femenino vive un auge mediático sin precedentes: las audiencias televisivas crecen, las marcas apuestan por patrocinios, y el número de seguidoras y seguidores aumenta.

La propia llegada de Caitlin Clark al profesionalismo fue un fenómeno, con una cobertura equiparable a la de las mayores estrellas deportivas. Sin embargo, este efecto no fue igual de intenso para las leyendas afroamericanas que la precedieron, a pesar de su talento y logros.

La crítica de Megyn Kelly y de otros perfiles conservadores ponen de manifiesto la incomodidad que genera hablar de privilegio en EEUU. Para quienes niegan la existencia de estas ventajas, aceptar el término implica reconocer que el mérito individual no es la única fuerza en juego.

Sin embargo, Clark no busca restar valor a su trabajo o al de otras atletas blancas, sino evidenciar las barreras que históricamente han enfrentado y todavía enfrentan las jugadoras negras, a menudo ninguneadas por una sociedad que las coloca en un segundo plano.

Clark se reafirma

Lejos de retractarse, Caitlin profundizó su postura cuando se le preguntó por las críticas, enfatizando su admiración por jugadoras afroamericanas como Maya Moore, y destacando la importancia de seguir elevando sus historias, reconociendo su contribución y exigiendo un trato equitativo.

Esta reacción es un golpe a la noción de que hablar del privilegio blanco equivalga a "autoflagelarse" o a renegar del propio mérito. Más bien, se trata de comprender el contexto social, histórico y cultural del que surgen las estrellas del deporte.

La controversia también sirve como punto de partida para un análisis más amplio sobre cómo se perciben las figuras deportivas a través del prisma racial. El hecho de que Clark sea "joven, bonita y blanca" —como señalan algunas detractoras— refuerza la atención mediática que recibe, mientras que, a su vez, visibiliza la falta de un foco similar sobre las atletas afroamericanas, igualmente talentosas y carismáticas.

Caitlin Clark celebra el pase a la final de la NCAA de la Universidad de Iowa. REUTERS

A largo plazo, las declaraciones de Clark podrían contribuir a una mayor concienciación del público y de las marcas, impulsando el cambio en la forma de apoyar, patrocinar y narrar el baloncesto femenino. Su postura podría motivar a otras atletas blancas a reconocer el privilegio y usar su plataforma para destacar las injusticias raciales, una tarea necesaria en el camino hacia la igualdad real dentro y fuera de la pista.

En definitiva, la polémica que rodea a Caitlin Clark no es un asunto menor: es un recordatorio de que el deporte no existe en un vacío social, y que las dinámicas de raza, género y privilegio siguen desempeñando un papel crucial en la forma en que las estrellas surgen, se celebran y se recuerdan.

Las palabras de Clark, lejos de ser una traición a su propio mérito, representan un acto de honestidad que podría abrir puertas hacia un futuro más justo y equitativo en el baloncesto femenino y, por extensión, en todo el deporte profesional.