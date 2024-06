Hezonja se acerca al Barça tras llegar a un acuerdo con los azulgranas para los próximos cuatro años

Mario Hezonja está a un paso de dejar el Real Madrid y fichar por el Barcelona. El alero croata ha cerrado un acuerdo con el club azulgrana para las próximas cuatro temporadas y se convertirá en uno de los jugadores mejores pagados de Europa.

El Barcelona ha tomado la pole por el croata, cuando todo apuntaba a su renovación por el Real Madrid, para convertirse en la piedra angular del nuevo proyecto en el equipo culé. Los blancos todavía tienen derecho de tanteo. Si igualan la oferta de tres millones de euros netos que le ofrecen los azulgrana, se quedará en su actual club.

Esta noticia llega dos días después de que el propio Mario Hezonja comunicara públicamente su intención de seguir vistiendo los colores del Real Madrid. Tras conquistar la Liga Endesa en la cancha de UCAM Murcia, el alero afirmó que "me gustaría devolver todo el cariño con más años de éxitos". "El señor Florentino me amenaza cada vez que me ve en el comedor con que tengo que quedarme aquí. Ojalá. Estoy hablando con Juan Carlos (Sánchez), con Alberto (Herreros). Tenemos todos el mismo pensamiento", apuntó también antes de la Final Four de la Euroliga.

De confirmarse, sería un golpe sobre la mesa del equipo que dirige Joan Peñarroya. El técnico de Terrasa lograría hacerse con los servicios de una de las piezas más codiciadas del mercado y además se lo arrebataría a su máximo rival.

El mismo jugador ya había desestimado varias ofertas los últimos meses. El Real Madrid quería retener a su estrella pero las pretensiones económicas del croata eran superiores a las expectativas del club. Todo esto se desarrollaba en un contexto desfavorable para los blancos, conocedores de que otros gigantes como Panathinaikos, Barça o el propio Partizan de Belgrado estaban al acecho del alero.

Esta pasada temporada en Euroliga, Hezonja ha promediado 13.5 puntos y 4.6 rebotes en la rotación de Chus Mateo. Gracias al desempeño ofensivo del croata, el Real Madrid se quedó a tan solo una victoria de alzar el cetro europeo por segunda vez consecutiva.

Vuelta a casa

Parece que está claro que Mario Hezonja dejará el Real Madrid por su máximo rival lo que supondría una vuelta a la que fue su casa el inicio de su carrera. Y es que el croata ya militó en las filas del Barça durante tres temporadas, entre 2012 y 2015, antes de dar el salto a la NBA.

Mario Hezonja, durante su etapa en el Barcelona. EFE

A final de la temporada 2014-15 y tras ser elegido en el Draft, llegó a un acuerdo de desvinculación con el club, que retenía sus derechos en caso de vuelta a Europa. Retornó en 2021 con una oferta de Panathinaikos y el Barcelona decidió no incluirle en su plantilla y lo dejó marchar al club heleno.

Pasó una temporada en Grecia y otra en Rusia antes de recalar en el Real Madrid donde se ha convertido en una pieza angular de los éxitos del conjunto blanco. Este último curso había sido vital para la consecución del triplete del equipo dirigido por Chus Mateo.