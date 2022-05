El Barça prepara dos golpes en el mercado de fichajes: cerco a Jan Vesely y Tomas Satoransky

El desenlace de la Final Four de la Euroliga de baloncesto ha dejado una sensación extraña en el FC Barcelona. Los de Sarunas Jasikevicius han hecho una muy buena temporada tras terminar primeros en la fase regular. Sin embargo, no pudieron acceder a la gran final tras caer en semifinales contra el Real Madrid. Una derrota que ha dejado importantes heridas abiertas en el entorno azulgrana.

Por eso, la dirección técnica del club, con el manager Juan Carlos Navarro a la cabeza, ya prepara algunos retoques para la plantilla azulgrana. Y algunos de ellos son de verdadera importancia. El primero que estaría cerca de llegar es Jan Vesely, pívot legendario del baloncesto europeo y que ya ha sido tentado en ocasiones anteriores por los azulgranas.

Según ha adelantado el periodista turco Ugur Ozan Sulak, Vesely ha llegado a un acuerdo con el Barça para reforzar su juego interior la temporada que viene. Se trata de una petición de Sarunas Jasikevicius tras las bajas que van a registrar los culés este verano. Se esperan grandes movimientos en la pintura del Palau Blaugrana.

Vesely, a pesar de tener ya 32 años, llega para aportar sus 2,13 metros de altura y su infinita calidad tanto para jugar en el poste como para tener libertad y movilidad en la zona. El pívot lleva en el Fenerbahçe desde 2014 y aunque ha estado a punto de salir en alguna ocasión, siempre optó por seguir en Turquía. Su anterior aventura en la NBA, donde estuvo tres temporadas disputando un total de 162 partidos entre los Wizards y los Nuggets, no fue del todo satisfactoria para él y decidió regresar a Europa para hacer historia con los turcos.

Fue el gran líder del equipo en la consecución del título de Euroliga en el año 2017 y en 2019 fue nombrado como MVP de la competición. En los últimos años ha estado lastrado por las lesiones, pero eso no le ha impedido promediar en Europa este curso 13,6 puntos y 6,1 rebotes para 18,2 créditos de valoración.

Su adiós provocará un importante baile de piezas también en su todavía equipo y es que junto a Vesely también abandonará el club turco su actual entrenador, Aleksandar Djordjevic. Se espera que su recambio sea el arquitecto del último gran CSKA, Dimitris Itoudis.

Adiós de Brandon Davies

El fichaje de Jan Vesely por el FC Barcelona, que pasará a cobrar 1,8 millones por curso, responde a la salida de una de sus grandes estrellas, Brandon Davies. El dominante pívot ha rechazado todas las ofertas de renovación presentadas por el club catalán y parece que ya tiene un acuerdo cerrado para llegar a Olimpia Milan. Después de estar en mitad de una gran batalla entre Real Madrid y Barça por su fichaje, ha completado su paso por la Ciudad Condal sin dar el rendimiento esperado.

Su adiós no será el único que vivirán los azulgranas. Se espera también que otros jugadores como el capitán Pierre Oriola o Roland Smits también puedan hacer las maletas. Además, hay muchas dudas sobre lo que pueda suceder con otros grandes nombres de la plantilla como Kyle Kuric, cuya relación con Sarunas Jasikevicius no pasa por su mejor momento, Nick Calathes o Dante Exum, quien llegó a mitad de temporada y que se ha ganado su continuidad hasta el final del curso, aunque se desconoce si habrá margen salarial para que continúe un año más.

Satoransky se pone a tiro

El fichaje de Jan Vesely podría no ser el único de relumbrón que llegue al conjunto azulgrana. Con Nico Laprovittola consolidado como estrella y con Rokas Jokubaitis como el gran talento emergente, la situación ha dejado fuera de la primera escena a Nick Calathes. Por ello, el Barça ya ha puesto sobre la mesa el nombre de otra estrella como Tomas Satoransky, quien conoce perfectamente el club.

El jugador de los Washington Wizards está decidido a abandonar la NBA tras no haber encontrado su sitio y ya se deja querer por el Barça. Esto decía hace unas horas de la posibilidad de compartir equipo con Jan Vesely en la Ciudad Condal: "He visto que el Barça también está interesado en Jan Vesely. Por supuesto, me haría muy feliz si pudiéramos jugar juntos allí". Satoransky formó parte de la plantilla azulgrana entre 2014 y 2016 y a sus 30 años quiere volver a ser dominador en Europa gracias a su imponente poderío físico, marcado sobre todo por sus más de dos metros de altura. Fichajes muy importantes para el Barça en caso de terminar cerrándose.

