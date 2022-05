Badosa estalla contra las redes en Roland Garros: "Suficiente me destruyo yo cuando pierdo"

Paula Badosa sigue adelante en Roland Garros. Solo está en tercera ronda, pero ya es un paso muy grande teniendo en cuenta cómo se está desarrollando el Grand Slam parisino. Ya han caído seis jugadoras situadas entre las diez mejores del mundo y ella misma ha tenido un susto en su partido contra la eslovena Kaja Juvan.

Después de empezar ganando el primer set por 7-5, tuvo un largo periodo de dudas y de bajón en el juego que le llevaron a ceder la segunda manga por 6-3. La sangre no llegó al río y pudo solventar a tiempo la papeleta para avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, ese contratiempo en el segundo acto del partido ha puesto sobre aviso a la española, que no ha dudado en mostrar su preocupación por la inestabilidad que se vive en el circuito femenino. Al final cerró el choque con un 6-2 en el tercero.

Badosa analizó su actuación en rueda de prensa tras el partido contra Juvan y asegura que, más que ser bueno para ella el hecho de ir perdiendo grandes rivales, es un motivo para no perder la concentración porque todas están al límite: "Podría pensar que es bueno para mí, pero en mi caso me sirve para estar en alerta. A mí no me sorprende porque estoy en el circuito. En chicos el hecho de jugar a cinco sets les hace tener mayor margen para recuperar los partidos".

La jugadora española asegura no ha tenido un partido sencillo incluso por encima de lo que indica la igualdad del marcador. La número cuatro del mundo, y que llegó a ser segunda del ranking hace tan solo unos días, reconoce que ha tenido que lidiar una importante batalla mental para conseguir avanzar de ronda: "Lo que me suma mucho hoy es que he vivido momentos de todo en la pista: momentos buenos y otros de estar mal. El siguiente partido va a ser otra montaña rusa".

Paula Badosa, en Roland Garros 2022 Reuters

Durante el partido, sus dudas le llevaron a recibir algunos consejos desde su banquillo, los cuales le acarrearon una sanción que ella mismo ha definido como incomprensible: "Voy a hablarlo con el supervisor porque no estoy contenta con la decisión que ha tomado la juez de silla".

Su lucha contra las redes

Refiriéndose a esos problemas mentales, Paula ha rescatado una de sus mayores guerras, la que lleva a cabo en contra de las redes sociales que tantos tormentos le dan: "Las críticas en las redes sociales las sufro. Es verdad que tengo más fans, pero también más 'haters'. Cuando he recibido críticas e insultos me ha costado dormir porque mi cabeza no entendía estas cosas".

"Suficiente me destruyo yo cuando pierdo. Estoy en las redes sociales porque me toca y los fans ven la parte personal de ti. Me toca estar ahí por marcas y porque el futuro está ahí porque es la manera de estar en contacto conmigo. Me gustaría no estar porque a mí me resta más que suma". Badosa avanzó con sufrimiento a la tercera ronda y dejó una nota amable final reconociendo que, a pesar de ser simpatizante del Barça, apoyará al Real Madrid en la gran final de la Champions de este sábado: "Yo apoyaré al Madrid como española que soy. Ya fui a las semifinales en el Bernabéu".

