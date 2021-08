Sergio Rodríguez anuncia su retirada de la Selección

Otro duro adiós en la Selección de la mejor generación de su historia. Sergio Rodríguez ha anunciado su retirada internacional este miércoles por lo que no volverá a enfudarse más la camiseta del combinado nacional.

El 'Chacho' se despide con 154 internacionalidades y habiendo tenido participación en cinco Eurobasket, tres Juegos Olímpicos y dos Mundiales. En su palmarés quedan para la historia dos oros, dos platas y tres bronces como parte de una generación de jugadores histórica.

El adiós del 'Chacho' se une a otros como los de los hermanos Gasol. Pau y Marc anunciaron su retirada conjunta (aunque la del mayor de los hermanos ya se sabía desde antes de la cita) de la Selección una vez que los de Scariolo cayeron eliminados en Tokio 2020. Ahora la duda es si Rudy Fernández seguirá los pasos de sus compañeros.

Mensaje del 'Chacho'

"Después de estos días de descanso y reflexión, tras tantos años en la Selección Nacional ha llegado el momento de decir adiós. No ha sido fácil, pero estoy seguro que es el momento apropiado.

Durante todos estos años he sido muy feliz y me he sentido un privilegiado por poder hacer lo que más me gusta y además contribuir a los éxitos de la Selección, compartiendo equipo con grandísimos jugadores, entrenadores, resto de miembros del grupo, los presidentes Jose Luis Sáez y Jorge Garbajosa y también a la afición que tanto me ha apoyado.

Todas mis expectativas cuando empecé se han visto superadas en éxitos y experiencias.

No solo hemos sido compañeros, sino también amigos. De todos he aprendido, tanto cuando hemos ganado como cuando hemos perdido. Para mí los veranos desde el año 2.000 siempre han estado ligados a las concentraciones de las distintas categoría de selecciones. Esas convivencias han marcado mi carácter y mi visión del baloncesto como experiencia de vida. Ha sido un lujo pertenecer a esta familia y espero haber podido responder adecuadamente a los retos a los que nos hemos enfrentado, siempre juntos y sin fisuras.

¡Muchas gracias!".

