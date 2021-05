La trascendencia del pase del Barça a la Final Four: del futuro de Pau Gasol al nuevo proyecto

El Barça de Sarunas Jasikevicius jugará la Final Four de la Euroliga siete años después. Todo un premio a un proyecto encabezado por el exjugador y que contaba con muchas dudas después de los tropiezos de las últimas temporadas. Sin embargo, y tras una larga y complicada eliminatoria ante el Zenit, los culés certificaron en el quinto partido su billete para Colonia. Hicieron valer su liderato en la fase regular y pasaron por encima del cuadro ruso.

Casualidad o no, el entrenador rival fue justo el último que logró meter al Barcelona en la Final Four. Xavi Pascual, el mismo que se mantenía como gran entrenador de los últimos años en el Palau tras los fracasos de Bartzokas, Sito Alonso o Pesic, entre otros. Su Zenit plantó cara, pero no pudo con una de las mejores plantillas del continente europeo. Si no era Pau, era Mirotic. Y, si ninguno de los dos terminaba de arrancar, aparecía un veterano como Kuric o la calidad de Calathes o Higgins.

El triunfo del Barcelona, sumado a la derrota del Real Madrid, deja al conjunto catalán como gran representante del baloncesto español en la Final Four de la Euroliga. Olimpia Milano, Anadolu Efes, CSKA y Barcelona serán quienes compitan por el título continental. Un representante por país y una cita que no contará con afición en la grada por las medidas sanitarias. Por lo tanto, el pase del Barça es también la oportunidad del baloncesto nacional de recuperar el liderazgo europeo.

Nueva rivalidad

La explosión del Barcelona supone aumentar, al fin y al cabo, el potencial de la Liga Endesa. Tras el salto de calidad del Real Madrid de Pablo Laso, el dominio merengue se extendió en la competición liguera, en Copa o en la Supercopa. En las últimas temporadas, y con varias polémicas en las finales, fueron los culés quienes se hicieron con el trono de la Copa del Rey.

Pablo Laso, en un partido del Real Madrid de Baloncesto

Tras su llegada a la Final Four, el proyecto de Jasikevicius sigue cogiendo forma y obtiene cierta estabilidad. A ello se le suma que Juan Carlos Navarro será quien organice la sección. Todo un plan común, muy similar al que implantó el Real Madrid con Laso en el banquillo y Herreros en la dirección, y que en el caso merengue ha acabado dando sus frutos hasta la actualidad.

De confirmarse la viabilidad del proyecto encabezado por 'Saras', la Liga Endesa recuperará esa lucha entre los dos grandes clubes nacionales pese a la situación de crisis que se vive en el deporte mundial. El Barça, líder de la Euroliga. El Real Madrid, líder de la ACB.

El futuro de Pau

El pívot catalán disputó su mejor partido con la elástica azulgrana hasta el momento. Y, además, en una noche grande. Gasol se marchó con 16 créditos de valoración en poco más de 17 minutos en el parqué. Una actuación determinante para desdibujar al Zenit y que encumbró gracias a siete puntos y tres rebotes en el Palau.

Pau Gasol lanzando un tiro libre con el Barça ACB

Así, el catalán acabó con las dudas de las últimas semanas. Pau no comenzó de la mejor manera, ni a nivel individual ni a nivel colectivo, su nueva andadura en el Barcelona. Y tras remontar el vuelo, llegaron esos partidos a medio gas ante el Zenit y en la competición doméstica. Por ello, su explosión en una 'final' anticipada como la del quinto partido deja tan buenas sensaciones.

Además, la clasificación del Barcelona supondrá más partidos a disputar. Y, a más partidos, más oportunidades de que Pau Gasol recupere su mejor versión en las canchas. Pasaron más de dos años para que el de Sant Boi jugara nuevamente un partido oficial. Con los Juegos Olímpicos en mente, continuar con esa dinámica de competición al máximo nivel será clave.

