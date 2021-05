El Barça arrasa al Zenit y vuelve a la Final Four de la Euroliga 7 años después

Victoria del Barça ante el Zenit de San Petesburgo en el quinto partido de los playoffs. Triunfo que sirve a los culés para colarse en la Final Four de la Euroliga siete años después. La última ocasión en la que la jugaron fue en 2014 y, curiosamente, con Xavi Pascual en el banquillo. [Narración y estadísticas: Barcelona 79-53 Zenit]

El equipo de Sarunas Jasikevicius puso el 3-2 en la eliminatoria de la mejor forma posible: con sus estrellas brillando y sentenciando el partido antes del tramo final. Una diferencia de juego que contrasta con la igualdad que se vivió en los anteriores encuentros y que tuvo como gran protagonista a Pau Gasol, MVP de la noche azulgrana con 16 de valoración.

El inicio no fue sencillo, aunque el Barcelona había aprendido la lección anteriormente. Parar a Pangos suponía frenar en seco al Zenit. Y los triples del base (5-10) encontraron réplica en el bando blaugrana con Calathes. Además, Pau Gasol comenzó a enracharse, Mirotic empujó y el Barça logró correr con Hanga hasta ponerse con el 17-11. El Zenit intentó reengancharse, pero Davies castigó en la pintura para el 23-14 del primer cuarto.

🔥🔥 AEROLÍNEAAAAAAS BOLMAROOOOOOOO 🔥🔥



No, de verdad, tú sigue haciendo lo que te dé la gana @BolmaroLeandro



¡Qué barbaridad! @FCBbasket #EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/WB8iKGkruS — DAZN España (@DAZN_ES) May 4, 2021

Los culés se sabían superiores y en el segundo cuarto no hicieron más que reafirmar esa ventaja en el parqué. Los de Jasikevicius se fueron al +12 con un triple de Bolmaro y, cuando el Zenit lograba romper la telaraña defensiva con Baron, en las filas azulgranas aparecía el tiro de Kuric. Y en repetidas ocasiones, pues el conjunto ruso amenazó con ponerse a 10 cuando el escolta sostuvo el +16. No había forma de remontar y el Barça se marchó a vestuarios con un cómodo 43-30. Jasikevicius lo tenía bajo control y al más mínimo detalle había parado el partido. Su táctica estaba ganando.

El Barça sentencia

No tuvo mayor problema el Barcelona en cuanto se fue en el marcador. Pese a que los rusos intentaron subir la intensidad en la segunda parte, la suerte no estuvo de lado de los de Pascual. Y menos cuando el Barça siempre encontraba algún sustento ofensivo. Sin ir más lejos, entre Baron, Pangos y Hollins no alcanzaron ni los 10 créditos de valoración en todo el partido.

Gasol se gustaba bajo el aro (49-34), Calathes con un triplazo ahondaba en la herida (54-34) y Kuric, por su cabía dudas, celebraba el pase a la Final Four con el 57-34. El triple de Baron para cerrar el tercer cuarto con el 57-39 no servía de mucho, pues el festival culé prosiguió durante los diez finales. Higgins situó el +21, Davies el +23 y Bolmaro llegó a dibujar el +26. El Barça estaba luciendo su mejor juego. La Final Four, siete años después, estaba de vuelta.

Barça 79-53 Zenit

Barça: Calathes (12), Higgins (15), Abrines (-), Mirotic (7), Davies (11) -cinco inicial-, Hanga (7), Bolmar (7), Gasol (7), Oriola (-), Kuric (11) y Claver (2)



Zenit de San Petersburgo: Pangos (7), Rivers (-), Hollins (5), Thomas (7), Black (3) -cinco inicial-, Zakharov (1), Fridzon (4), Baron (9), Khostov (-), Zubkov (6), Poythress (11).

Parciales: 23-14 | 20-16 | 14-9 | 22-14



Árbitros: Robert Lottermoser, Olegs Latisevs y Tomislav Hordov. Eliminados: Black (min.40).



Incidencias: quinto y último partido de los ‘play-off’ de la Euroliga disputado sin público en el Palau Blaugrana.